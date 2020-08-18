日月光攜中華電信、高通 打造台灣首座5G mmWave智慧工廠

日月光投控 (3711-TW)、中華電信 (2412-TW)、高通 (QCOM-US) 今 (18) 日共同宣布，將聯手打造台灣首座 5G mmWave 企業專網智慧工廠，預計在日月光高雄廠生產線，導入 AI+AGV 智慧無人搬運車、AR 遠端協作 (Remote AR Assistance) 與綠科技教育館 AR 體驗環境等三大應用。

經濟部技術處 5G 辦公室指出，政府目標不僅要建置台灣首座 5G mmWave 智慧工廠，更將首次導入由台廠所提供的小型基地台，推升台灣網通產業的競爭力，並強調，導入台廠小型基地台的任務艱巨，其存在相當高的技術難度，高通與中華電信分別扮演技術整合的橋樑，透過底層晶片軟硬體技術，排除整合相容性問題。

日月光集團高雄廠總經理羅瑞榮表示，公司多年致力智慧製造，透過全廠人員與系統整合管理，已完成多座智慧工廠，尤其在 AIoT 智慧工廠解決方案中，導入 A+B+C to D；運用了人工智慧 (AI)、大數據分析 (Big Data)、自動化技術 (CIM)，來達成工廠數位轉型 (Digital Transformation)。

此外，日月光也透過自走車 (AGV)、機台自動派工、環衛與工安、能源管理、倉儲管理和互連技術等，強化即時遠端監控和工廠管理，有效提高生產力，未來導入 5G mmWave 企業專網，可解決原本 Wi-Fi 傳輸延遲、連線不穩定與訊號干擾等問題，進一步提高生產效益，同時提高設備維護的效能。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，國內 5G 可釋出之 28GHz mmWave 總頻寬為 3.5GHz 的 9 倍以上，可滿足企業對於高速率、低延遲的需求，且中華電信擁有 mmWave 最大連續頻寬 600MHz，此次三方合作，中華電信將提供 5G mmWave 企業專網，達成促進國內 5G 發展，並提升智慧製造生產效益的目標。

美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，5G mmWave 是實現工業物聯網的基礎，對追求彈性製造、預測性維修和更高生產效益的智慧工廠而言，5G mmWave 高速率、低延遲、大頻寬的特性，將把這段轉型過程推向更新的高度。