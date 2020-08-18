台北和苑三井花園試營運 4年內北市再開2據點

日本三井不動産集團今 (18) 日宣布，旗下飯店事業 Mitsui Garden Hotel(三井花園飯店) 海外首個據點在台北市試營運，定位中高階住宿市場，目標未來每晚平均房價 5000 元，受疫情衝擊外國旅客客源，開幕期間主打國旅市場，平均房價設定在 3000 元，接下來三井在北市還有 2 家據點預定於 2022 年、2024 年開出，住宅事業預計於新北三重首次推出三松 MPARK，預定明年完工，展現深耕台灣市場決心。

台北和苑三井花園主題房。(鉅亨網記者王莞甯攝)

「MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝 / 和苑三井花園飯店」緊鄰捷運忠孝新生站，走路 1 分鐘可到達，三井花園表示，主要鎖定日籍和海外觀光客，平均房價約設定在 5000 元，但受到疫情衝擊入境旅遊，現階段以國旅市場為優先，並提出開幕方案，至 12 月 20 日前房價約落在 3000 元左右。

三井花園強調，儘管今年有疫情來襲，飯店開幕計畫仍按原定計畫進行，並未受到疫情影響，長期看台灣飯店業市場長期仍有很大的成長空間。

而三井花園目前尚未登錄申請星級飯店的作業，但定位在中高階住宿。

在和苑三井花園飯店開出後，三井不動產飯店事業預計在北市還有 2 家據點預定於 2022 年 (暫稱中山忠孝)、2024 年 (暫稱敦化北路) 開出，住宅事業則預計於新北三重首次推出三松 MPARK，預定明年完工。

而在商業設施事業上，除了新北和台中的 OUTLET 已營運，預計明年將開出台南 OUTLET、南港 Shopping Park LaLaport、台中市 Shopping Park LaLaport，新北林口媒體園區的複合式商業設施則預定 2024 年開出。