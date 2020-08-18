〈力致法說〉車載、5G基站布局發酵 下半年營運看增

散熱模組廠力致 (3483-TW) 今 (18) 日參加櫃買中心業績發表會，執行副總鄭正成表示，上半年受惠宅經濟需求，筆電散熱模組需求大增，且拉貨動能將延續至年底，加上車市、5G 基站需求回升，法人估，下半年營運可望優於上半年。

力致今年上半年電腦營收比重 94%、其他通訊相關 6%，鄭正成指出，上半年受惠疫情帶起宅經濟趨勢，筆電需求大增，動能將延續至下半年，法人估，筆電本季業績將持平第 2 季或小幅成長。

車載部分，力致提供歐系車廠電子系統散熱解決方案，鄭正成表示，車載散熱解決方案三年前開始布局，原預期今年初營運可開始發酵，但疫情導致車市低迷，不過下半年車市回溫，客戶拉貨力道明顯轉強，出貨可望較往年倍數增長。

其他通訊領域方面，鄭正成表示，去年打入中國 5G 基站供應鏈，提供電源相關散熱模組，上半年因美中貿易戰衝突，中國基礎建設放緩，隨著當地政府重啟基礎建設，下半年 5G 基站需求增加，估營收將顯著成長。

整體來看，法人認為，力致受惠筆電動能延續、中國積極布局 5G 基站及車市回溫，下半年營運可望優於上半年，並顯著成長。

力致第 2 季稅後純益 1.54 億元，年增 349%，每股純益 2.52；上半年稅後純益 1.59 億元，年增 976%，每股純益 2.67 元；7 月營收 5.2 億元，月增 3.01%、年增 20.04%；累計前 7 月營收 30.17 億元，年增 16.45%。