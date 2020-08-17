高盛調升標普500年底目標價20% 至3600點

美股自 3 月底低點以來的反彈態勢，讓眾多分析師的預測都顯得過於保守，被迫「認錯」紛紛上調目標價，投資銀行高盛成為最新的一員。

高盛策略師 David Kostin 在最新報告中，將標普 500 指數目標價由 3000 點上調至 3600 點。早前他們認為，標普 500 雖然會反彈走高，但年底仍會落在 3000 點附近。

在高盛之前，Yardeni Research 創始人 Ed Yardeni 和 RBC Capital Markets 的 Lori Calvasina，都在最近幾週調高了美股年底預期。

(圖表取自 Zero Hedge)

高盛在報告中指出，在聯準會強力救市政策之下，標普 500 指數由 3 月的低點已經完全恢復，回到接近疫情前的新高水準。5 支最大的股票蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Google 母公司 (GOOGL-US) 與 Facebook(FB-US)，就占了市場 51% 反彈幅度的 14%，現在占指數資本總額的 23%。

換句話說，500 支成份股的另 495 支股票，只貢獻了反彈幅度的 72%。

高盛認為，市場消化美國增長前景，價格仍有上漲空間，尤其是考慮到早期疫苗的前景正在改善。最近，美國經濟增長的消息出現了一些改善，數據略好於最初的預期。

Kostin 對 2021 年每股收益預估為 170 美元，這一評估高於目前 165 美元的市場共識。

(圖表取自 Zero Hedge)

Kostin 表示，美國大選對其預測構成重大風險，因為在疫情仍持續下，計票會面臨挑戰。不過，「我們的預測面臨的最大風險是，疫苗問世的時間，以及經濟從疫情中復甦的路徑。」