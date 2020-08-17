〈美股早盤〉大型零售股財報開跑 道瓊早盤微漲、台積電ADR飆近2%

隨著美國 Q2 財報季即將告終，本週接著登場的為沃爾瑪、Target、家得寶等大型零售股財報，道瓊週一 (17 日) 開盤微漲，標普 500 指數持續徘徊於歷史高點，費半漲近 1.5%。

美中華為爭端：

《路透社》稍早報導，川普政府計劃最快週一 (17 日) 宣布收緊對華為的限制，進一步擴大 5 月宣布的限制措施，要求黑名單上的所有公司，無論作為買方、中間商、承銷商還是終端用戶，在獲取美國相關技術，或外國公司利用美國技術生產的晶片時，皆需事先獲得美國商務部通行許可。

此外，美國政府還計劃將分散各地的 38 家華為子公司列入黑名單，包含位在北京、香港、柏林、巴黎等地的華為雲端部門。

高盛上調標普 500 指數目標價

高盛策略師 David Kostin 發布報告，將標普 500 指數目標價自 3000 點，上調至 3600 點。高盛報告指出，在 Fed 的政策助力下，標普 500 指數已從 3 月底點恢復，市場正在消化美國經濟增長前景，認為價格仍有上漲空間。

不過，Kostin 同時指出，樂觀預期背後所面臨的最大風險，分別是疫苗問世時間，以及疫情下的經濟復甦途徑。

根據 Refinitiv 數據，截至上週五 (15 日)，標普 500 指數成份股中，已有 457 家企業公佈 Q2 財報，其中超過八成企業的業績表現高於預期水平。

隨著美國 Q2 財報季即將告終，本週登場的包含沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶 (HD-US)、柯爾百貨 (KSS-US)、勞氏 (LOW-US) 以及塔吉特 (TGT-US) 等美國大型零售商。

截至台北時間週一 (18 日)21 時許：

道瓊指數上漲 1.82 點或 0.01%，暫報 27932.84 點

那斯達克上漲 70.85 點或 0.64%，暫報 11090.15 點

標普 500 上漲 11.85 點或 0.35%，暫報 3384.70 點

費半上漲 18.49 點或 0.84%，暫報 2219.30 點

台積電 ADR 上漲 1.98% 至每股 79.96 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.683%

紐約輕原油下跌 0.12% 至每桶 41.96 美元

布蘭特原油下跌 0.31% 至每桶 44.66 美元

黃金上漲 1.13% 至每盎司 1971.90 美元

美元指數下跌 0.13% 至 92.965 點

標普 500 指數週線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Principia Biopharma(PRNB-US) 早盤上漲 9.25％，至 99.13 美元。

法國製藥商賽諾菲 (Sanofi) 週一 (17 日) 發布聲明表示，將以每股 100 美元價格，收購美國生計公司 Principia Biopharma 所有流通在外股票，總價達近 37 億美元，以幫助該公司強化自體免疫和過敏疾病藥物的研發能力。

京東 (JD-US) 早盤上漲 3.43％，至 64.19 美元。

Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨收入報人民幣 2011 億元，年增 33.8%，創近 10 季新高

淨利報人民幣 164 億元，高於去年同期的人民幣 6 億元

活躍用戶數報 4.174 億人，年增 30%，創下近 11 季新高

稀釋後每股 ADS 報人民幣 10.47 元，高於去年同期的人民幣 0.36 元

Q2 基於 non GAAP 財報關鍵數據：

淨利報人民幣 59 億元，年增 66%

稀釋後每股 ADS 報人民幣 3.51 元，高於去年同期的人民幣 2.3 元

EBITDA 報人民幣 69 億元，年增 68%

巴里克黃金 (GLOD-US) 早盤上漲 8.97％，至 29.41 美元。

根據上週五 (14 日) 公布的持股揭露資訊，今年第 2 季，巴里克黃金公司為波克夏唯一新增的持股部位，共計持有 2090 萬股，占巴里克流通在外股票的 1.2%，第 2 季末持股價值約為 5.64 億美元。

每日關鍵經濟數據：

紐約 Fed 製造業指數報 3.7，預期 14.5，前值 17.2

美國 8 月 NAHB 房產指數報 78，寫 1998 年以來最高，預期 74，前值 72

(圖：Zerohedge)

華爾街分析：

第一富蘭克林金融服務公司 (First Franklin Financial Services) 首席市場策略師 Brett Ewing 表示：「隨著今年即將邁入年底，全球經濟將持續重啟，若你接受這個假設，那麼就必須讓資金流入價值和週期性股票，若你還在等待疫苗問世，你將錯過目前最大的機會。」

鑑於早前市場狀況主要由疫情和紓困方案主導，華爾街分析師認為，雖然當前市場似乎尚未反映選情，投資人可能趁機調整投資組合，為美國總統大選做好準備，建議未來應更加關注選情對市況影響。

Villere&Co 基金經理 Lamar Villere 表示，隨著大選時程逼近，選舉效應將漸趨強勁。該公司預期，市況可能在未來幾週出現劇烈波動，因此準備沽售股份，保留最多兩成現金，並依選情變化來挑整投資組合。