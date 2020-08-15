〈貴金屬盤後〉公債殖利率連番上升 黃金9週漲勢止步

週五 (14 日) 交易，黃金期貨價格在連續 2 日上漲後轉跌，在美國公債殖利率近期走強的背景下，創 10 週以來首次單週收低。

TIAA 世界市場總裁 Chris Gaffney 表示，「本週開頭黃金交易處於創紀錄領域，但最後以幾個打壓金價的因素而結束，包括 COVID-19 疫苗有進展以及公債殖利率上升。」由於黃金不孳息，因此同為避險性質的公債殖利率上升會削弱黃金的吸引力。

10 年期公債殖利率週四觸及 8 週以來最高點，週五回到 0.693%，但仍高於上週五 0.562% 的水準。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 20.60 美元或 1.1%，收每盎司 1949.80 美元。

本週交易最活躍的黃金契約大致收低 3.9%，終止先前連續 9 週上漲的紀錄。本週二黃金期貨價格還創下自 2013 年 4 月 15 日以來最大單日下跌金額。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 1.63 美元或 5.9%，收每盎司 26.089 美元，本週收低 5.3%。

FXTM 高階市場分析師 Lukman Otunuga 表示，「如果要用一個詞來形容本週黃金的價格走勢，那最好的選擇就是『瘋狂』。」

「本週稍早經歷過激烈的獲利了結後，黃金交易價位拉回到 1950 美元。」

「由於中美局勢緊張、美國刺激措施僵局，以及美元走貶，這些令黃金仍受投資者喜愛。」

投資者週四也分析了美國經濟報告，以評估疫情對大眾經濟的影響，7 月零售銷售增加 1.2%，較預期疲弱。

Gaffney 指出，美國零售銷售不及預期，「示意全球經濟正在放緩

。這也是疫苗為何如此重要的原因，在他們能對病毒感到放心之前，消費者沒辦法放開手地去旅遊或者花費。」

此前中國 7 月零售銷售下滑 1.1%，也遜於原本預期數據持平的結果。

另外，美國第二季生產力年率上升 7.3%，遠高於預期。根據 MarketWatch 調查，經濟學家平均估計二季生產力年率上升 1.4%。7 月份工業生產上升 3%，優於預期，也是連續第三個月上升。

Gaffney 表示，未來黃金交易者會持續關注是否歐洲和亞洲也會冒出第二波新冠疫情，以及利率變動，因為如果利率保持低位，黃金將受益。另外，經濟刺激措施和債務水準產生的利率也將是交易者焦點。

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