台灣機器人產學聯盟啟動 上銀贊助50台機器手臂

台灣機器人產學聯盟今 (13) 日舉行啟動儀式，共有上銀 (2049-TW)、東元 (1504-TW) 等 66 家企業及學校加入聯盟，上銀並帶頭贊助 50 台機器手臂給聯盟學校，總金額逾 2000 萬元。上銀集團總裁卓永財也呼籲大學回歸人才供給角色，與產業結合，台灣產業才有機會、有人才轉型。

上銀科技帶頭贈送加入聯盟的高工職各一台機器手臂，共贊助 50 台六軸關節式手臂，總贊助金額達 2000 多萬元；由於機器手臂可運用在各行各業自動化的工作執行，應用領域廣泛，隨著科技進步與少子化、高齡化趨勢，未來對機器人需求與日遽增，但台灣欠缺這方面人才，上銀協助台灣智慧自動化與機器人協會啓動此計畫，未來也希望更多聯盟廠商，加入提供更多資源給學校。

卓永財為台灣智慧自動化與機器人協會 (TAIROS) 創會理事長，「產學合作」一直是他上任以後，首推的重要工作。卓永財認為，台灣教育過於偏重 SCI 排名，學生要拿學位、教授要升等，全都要靠發表 SCI 論文，在政府投入龐大資金下，台灣論文數 (SCI、SSCI) 確實增加很多、國際學術排名也提升。

不過，卓永財指出，進一步來看，整體經濟力量、就業機會是否得到提升？台灣是否有產出新特殊製造技術，在國際上取得一席之地？實際上，有些電機系大學生連 220 跟 110 伏特都分不清，他呼籲大學仍應回歸人才供給角色，與產業結合，台灣產業才能有機會、有人才轉型，有產業才會有就業率，有就業率才會有消費。

卓永財認為，別再把 SCI 論文當成唯一的評估指標，未來評估論文時，也要考慮產學合作，看能不能把知識移轉給產業，也當成參考指標。