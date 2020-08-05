〈上銀法說〉下半年將優於上半年 明年也會比今年好

工具機關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 今 (5) 日召開法說，上銀指出，5G 建設、半導體設備、自動化與醫療產業需求持續暢旺，汽車產業也已緩步回溫，下半年整體營運將優於上半年，毛利率有機會回升至 30% 以上，明年營運也可望比今年好。

上銀科技董事長卓文恒表示，由於下半年疫情仍有變數與大環境風險存在，目前接單仍以短急單為主，需求較熱絡的仍為 5G 基礎建設、半導體設備、自動化、醫療產業等，也有 Mini LED 應用加入，依照不同產品規格，訂單能見度約 1 至 3 個月不等；少部分較熱門的規格，價格已小幅調漲。

上銀集團總裁卓永財認為，下半年歐美市場需求會比上半年好，加上中國市場需求也已逐步回溫，看好第 3 季營運將優於第 2 季，整體下半年營運一定會優於上半年；明年雖仍有疫情變數存在，但相較於今年疫情初爆發時，各國目前對疫情已有所準備，明年也可望比今年好。

上銀第 2 季毛利率達 27.87%，季增 3.2 個百分點，對於下半年毛利率，卓文恒指出，今年上半年較低，除受匯率影響外，新品開始量產也是因素之一，未來在新品製程與材料上，將採取不同應用或設計，有助推升毛利表現，下半年毛利率有機會回升至 30% 以上。

針對各產業及應用領域，卓文恒指出，智慧製造、半導體、醫療需求暢旺，持續推升小型線性滑軌需求；近來也看到與工具機產業息息相關的汽車產業，需求緩步回升，有機會帶動後續工具機產業同步回溫。卓永財則認為，國內工具機產業谷底可能落在今年下半年。

上銀近幾年積極佈局機電整合領域，第 2 季已將日本豐田旗下廣州豐田汽車四廠新產線佈建完成，卓文恒表示，未來五廠也會採用上銀與大銀產品，此專案也吸引其他車廠前來詢問相關自動化需求。

除機電整合系統外，卓永財表示，上銀集團目前旗下產品包括晶圓機器人、晶圓機械系統，都達到獲利水準，醫療機器人明年也可望損平，而力矩馬達則將成為未來二十年上銀集團的重要營運成長動能。

資本支出方面，今年受到疫情影響，資本支出將降至去年的 50%。卓文恒表示，義大利由於後市需求樂觀看待，新廠建廠仍照計畫進行中；日本擴廠則相對保守看待，擴產時間將稍微往後遞延。