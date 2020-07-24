上銀處分台中潭子區不動產 挹注Q3每股純益約1元

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (24) 日公告，決議處分台中市潭子區不動產，交易總金額為新台幣 6.8 億元，預計處分收益 3.1 億元，法人估可望挹注第 3 季 EPS 約 1 元，貢獻獲利表現。

上銀公告處分台中市潭子區潭興段等八筆地號土地、台中市潭子區潭興段等六筆建號建物，土地面積約 2676.94 坪、建物面積約 4379.11 坪，交易相對人為上好生醫科技。上銀表示，此次處分不動產為配合產線自動化及集中生產管理需求，重新規劃及整併生產廠區，同時活化公司資產。

上銀目前訂單能見度 1.5 至 2 個月，以短急單為主，第 3 季有機會優於第 2 季，從訂單需求來看，下半年也會比上半年好。

上銀集團總裁卓永財表示，半導體、醫療、5G 及自動化等需求，下半年可望延續動能，也因需求暢旺，今年以來相關產品價格已陸續調漲約 5-10%；而工具機產業景氣目前仍未明，第 3 季可能也不會太好。

上銀第 2 季合併營收 56.19 億元，季增 55.18%，年減 7.67%，近 1 年單季高點；上半年營收 92.34 億元，年減 17%。第 1 季受疫情衝擊，單季營運轉虧，稅後虧損 1.31 億元，每股虧損 0.42 元，近 11 年來首度轉虧。上銀看好，第 1 季為營運谷底，第 2 季可望轉虧為盈，上半年有機會獲利。