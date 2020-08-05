〈上銀法說〉Q2轉盈、EPS攀1年高點 上半年每股賺1.41元

工具機關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 今 (5) 日召開法說，並公布第 2 季財報，在半導體、5G、醫療與自動化設備需求回溫下，產能利用率提升，單季稅後純益 5.67 億元，較上季轉盈，年減 30.69%，每股純益 1.83 元，寫近 1 年新高；上半年稅後純益 4.36 億元，年減 69.7%，每股純益 1.41 元。

上銀第 2 季營收 56.29 億元，季增 55.76%，年減 7.5%，毛利率 27.87%，季增 3.2 個百分點，年減 8.2 個百分點，營益率 12.22%，較上季轉正，年減 5.2 個百分點；稅後純益 5.67 億元，較上季轉盈，年減 30.69%，每股純益 1.83 元。

上銀上半年營收 92.43 億元，年減 17%，毛利率 26.61%，年減 9.79 個百分點，營益率 6.52%，年減 6.83 個百分點；稅後純益 4.36 億元，年減 69.7%，每股純益 1.41 元。

上銀今日也同步公告 7 月營收 20.42 億元，月增 1.52%，年減 3.51%，寫近 1 年新高；前 7 個月累計營收 112.85 億元，年減 14.83%。

上銀第 2 季受惠半導體、5G、醫療與自動化設備需求回溫，營收從 4 月起逐月回穩。董事長卓文恒表示，第 1 季目前看來為營運谷底，在需求回溫、新品陸續推出下，推升第 2 季營運走揚。

上銀指出，第 2 季產能利用率提升，帶動毛利率成長，而由於疫情關係，國外參展、差旅等營業費用少，營益率也因此轉佳。

從產品別營收來看，上銀第 2 季線性滑軌營收占比達 66%，滾珠螺桿 19%，工業機器人 9%；由於線性滑軌應用廣泛，5G、自動化需求強勁，使營收占比明顯攀升。