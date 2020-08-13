〈台股盤後〉台積電拉尾盤 甩尾守住10日線

台股今 (13) 日由主帥台積電 (2330-TW) 撐盤，最後一盤更湧入 7711 張大單，推升大盤指數收盤上漲 92.78 點或 0.73%，收 12763.13 點，守住 10 日線，成交量 2362 億元，優於昨日 2160 億元。

台股今日開在 12758.87 點，盤中一度收復 12800 點，最高 12812.8 點，最低為 12717.3 點，收 12763.13 點，值得注意的是，大盤在最後 5 分鐘的撮合中，湧入高達 139 億元大量，將指數拉升 33.13 點，主要買盤集中權值股台積電。

證券分析師黃漢成指出，台積電占台股權重最大，尾盤大拉台積電，目的在維持台股多頭走勢，但指數高檔震盪，留意外資藉此出貨。

最近最夯的 ABF 缺貨題材中，外資將欣興 (3037-TW) 目標價調高到 155 元，但昨日反手賣超 12053 張，也是近期賣超最大量，黃漢成說，外資此手法讓市場感覺外資操作「心口不一」，也造成今天股價開高走低，終場下跌 9.44% 或 8.4 元，收 80.6 元，並爆出 23.6 萬張的歷史大量，走勢上形成帶量長黑。

欣興也拖累 PCB 族群華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、景碩 (3189-TW)、燿華 (2367-TW) 等個股表現。

至於權值股，大立光 (3008-TW) 今天收盤下跌 50 元，以 3850 元作收，昨日召開法人說明會的鴻鴻海 (2317-TW)，由於對第三季展望保守，收盤也下跌。

黃漢成指出，上市櫃公司半年報陸續出爐並進入尾聲，以今日指數走勢來看，投資人應留意個股基本面、獲利變化，為保持勝率的法則。