《財星》500強企業 鴻海排名第26 台積電純益率稱霸全球

美國《財星》雜誌 (Fortune) 周一 (10 日) 公布 2020 年世界 500 強企業排行榜，美國零售業龍頭沃爾瑪 7 度蟬聯冠軍，台灣共有 9 家企業進榜，鴻海 (2317-TW) 是唯一躋身前 30 大的公司，排名第 26，而晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 純益率位居全球之首。

《財星》雜誌依據全球各大企業的營收、獲利、總資產、淨資產及員工數等五項指標進行評比，500 強企業主要以營收表現來排名，合計達 33 兆美元，創歷史新高，接近美中兩國 GDP 的總和，進入 500 強的門檻也從 248 億美元提升至 254 億美元。

以台灣企業來看，鴻海位居全球第 26 名，但較去年略下滑 3 個名次，打入世界 500 強的台灣公司分別為和碩 (4938-TW) 第 269 名、台積電第 362 名、國泰金 (2882-TW) 第 374 名、廣達 (2382-TW) 第 377 名、仁寶 (2324-TW) 第 396 名、富邦金 (2881-TW) 第 403 名、台灣中油第 409 名及緯創 (3231-TW) 第 452 名，電子五哥中就有 4 家進榜。

根據調查指出，沃爾瑪連續 7 年成為全球最大公司，中國石化仍位居第二，國家電網攀升至第 3 名，中國石油第 4，美國殼牌石油則下滑至第 5 位，5 至 10 名分別為沙烏地阿美、德國福斯、英國石油、亞馬遜、日本豐田汽車。

觀察最賺錢企業排行榜，沙烏地阿美 2019 年純益為 882.1 億美元位居全球第一，波克夏以 814.2 億美元居次，3 至 5 名分別是蘋果公司、中國工商銀行及微軟。值得注意的是，台積電的純益率位居全球榜首，優於波克夏、輝瑞、阿里巴巴等公司。

中國企業近年快速成長，2020 年《財星》世界 500 強排行榜也出現重大變化，總計上榜數達 124 家 (含香港)，首度超越美國 (121 家)，其中有 10 家中國銀行進榜，獲利占全數上榜企業的 44%，中國非銀行企業獲利合計將近 22 億美元，僅為美國非銀行企業的 3 分之 1，顯示中國企業大而不强，獲利表現有待提升。