〈台股盤中〉 台積電、聯發科回神 漲近百點站回12700點

美國經濟數據週三報佳音，加上科技股重啟漲勢，四大指數全面收紅，漲幅逾 1%，台股今 (13) 日開盤即上漲 88 點開出，台積電、聯發科雙雙回神，盤中一度大漲 140 點，但由於逢高賣壓出籠、漲點收斂到不到百點，多頭力守 12700 大關。

觀察權值股表現，蘋概三王僅台積電獨強，上漲近 2%，大立光多在平盤遊走，鴻海則因客戶新機遞延，第三季營收展望不如預期，股價應聲下跌，大跌逾 2%，失守 80 元大關，其他權值股如聯發科、台達電則上漲 1%，為盤勢增溫。

高價股今日表現強勢，祥碩因上半年賺逾兩股本，且 MSCI（明晟）今日公布季度調整，其中全球標準型指數新增祥碩，雙利多加持下，祥碩今日股價一度衝上 1845 元，大漲逾 6%，重返股后，信驊、譜瑞 - KY 也分別上漲 3%、5%，終止近日跌勢，旭隼則除回千金股，大漲近半根漲停板。

電子股今日表現轉強，IC 設計世芯 - KY、富鼎、新唐等，皆上漲逾 3%，愛普、立積、揚智等也有 1% 以上的漲幅，晶圓代工茂矽、聯電也在盤上，不過，PCB 族群由於近日強漲，欣興、瀚宇博、華通、台郡全面下跌，跌幅皆逾 2%。

法人指出，台股近期因來到歷史新高，加上權值股漲多拉回，在權值股熄火下，台股仍欠缺上攻動能，且國際情勢緊張，疫情也持續蔓延，短期恐維持區間整理格局。