晶呈跨入晶圓重生領域 打進台積電供應鏈 訂單滿載至2年後

特殊氣體與半導體材料製造廠晶呈科技 (4768-TW) 今年跨入晶圓重生領域，已獲美、日、台多家客戶認證下單，並打入晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 等多家半導體大廠供應鏈，訂單能見度已看到 2 年後，正積極研究擴產，以因應客戶需求。

晶呈今年跨入晶圓重生領域，正積極投入氣態分解溶蝕技術量產，應用於晶圓重生，發言人張永宏指出，傳統晶圓再生是採濕式化學品浸泡晶圓片，再加以研磨再生，但隨著半導體技術進步，傳統晶圓再生技術遇瓶頸，晶呈獨家專利氣態分解溶蝕技術，更能符合先進製程的晶圓再生需求。

晶呈晶圓重生產線已試產成功，預計明年單月處理量可超過 3 萬片，張永宏指出，目前全球 138 座 12 吋晶圓廠，每座廠每月都有約 4000 至 5000 片無法用傳統方式再生擋控片，市場規模龐大，目前產能已無法完全滿足客戶需求，包括台積電、記憶體大廠，都已完成認證下單，訂單已排至 2 年後。

除今年新切入的晶圓重生領域外，晶呈也是特殊氣體製造廠，生產半導體用特殊氣體，張永宏表示，目前生產 12 種特殊氣體，應用在各半導體廠先進製程，後市成長可期，在半導體需求明確之下，下半年營運審慎樂觀。

此外，晶呈原為 LED 散熱研發的銅磁晶片產品，也與交大電子所合作，未來將切入 Mini LED 及 Micro LED 產品市場。

晶呈成立於 2010 年，為專業特殊氣體製造廠，應用於半導體前段、半導體後段封裝、平面顯示器前段等各類製程，2018 年與上游原料商 Astor 經銷商 SGC 合資成立亞欣達，切入多項化學品製造，並代理新菱的 reclaim wafer 及代理太陽能產業相關設備，近年也跨入晶圓重生業務及銅磁晶片，並於 2019 年 11 月登錄興櫃。