富邦人壽7月92億股息入袋+持有台積電賺很大 總資產、淨值雙創高

富邦金 (2881-TW) 旗下金雞母富邦人壽 7 月有國內現金股利約 92 億元入袋，且長期持有台積電 (2330-TW) 等績優權值股，國內股票市值提升帶動未實現資本利得增加，7 月底止人壽合併總資產突破 5 兆元，與合併淨值雙創新高，挹注金控母公司前 7 月獲利領先群雄，累積稅後純益站上 500 億元，每股純益 4.67 元，是唯一超過 4 元的金控公司，穩坐金控獲利王寶座。

富邦金 7 月自結稅後純益 134.49 億元，累計今 (2020) 年前 7 月稅後純益 507.33 億元，較去年同期成長 20%，每股稅後純益 (EPS) 為 4.67 元。截至 7 月底，富邦人壽合併總資產首度突破 5 兆元大關，合併淨值則達 4263 億元，人壽合併總資產及合併淨值雙創歷史新高，也帶動富邦金控合併總資產達 8.97 兆元，合併淨值超過 6700 億元，同時創下金控歷史新高。

富邦人壽 7 月稅後純益為 97.72 億元，累計前 7 月稅後純益 331.47 億元，較去年同期大幅成長 55%，主要受惠投資收入成長帶動，富邦人壽表示，至 7 月底止，自結投資資產規模達 4 兆 2698 億元，投資組合包含國內外股票、債券、不動產等多元組合標的。

由於看好台灣市場，富邦人壽在台股長期持有台積電等大型績優權值股，7 月處分投資部位的實現獲利約 10 億元，加上有國內現金股利約 92 億元入袋，挹注富邦人壽獲利亮眼，後續大約還有 79 億元現金股利將陸續入帳。

也因投資獲利加持，截至 7 月底，富邦人壽合併總資產及合併淨值雙創新高，合併總資產突破 5 兆元，達 5 兆 980 億元；合併淨值則達 4263 億元，主要受惠純益成長及國內股票市值提升，帶動未實現資本利得增加。

保險本業方面，富邦人壽今年前 7 月富邦人壽初年度保費收入 (First Year Premium) 達 763 億元，總保費收入 (Total Premium) 為 3332 億元。

其餘子公司部分，台北富邦銀行 7 月稅後純益 22.68 億元，核心收益包括純益息收益與手續費收入維持穩定。累計前 7 月稅後純益 121.20 億元。北富銀 2020 年 7 月底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為 708%。

富邦產險 7 月稅後純益 5.54 億元，累計前 7 月稅後純益 31.60 億元，較去年同期成長 8%，主要受惠於承保業務及投資績效皆維持良好。累計前 7 月簽單保費收入較去年同期成長 8%，連續 38 年蟬聯產險市場龍頭地位。

富邦證券 7 月稅後純益 7.20 億元，較去年同期成長 28%，獲利成長主要受惠於經紀業務成長及資本市場回升帶動。累計前 7 月稅後純益為 22.83 億元，較去年同期成長 28%。

富邦華一銀行前 7 月獲利表現優異，稅後純益達新台幣 13.88 億元，較去年同期成長 62%，主要受惠於純益息收入與投資收益帶動。