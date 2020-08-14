

◆盤勢分析

1. 周四在上週初領失業金人數優於預期，為美股早盤帶來短暫提振，但新一輪刺激法案談判仍毫無進展，為價值股增添下行壓力，加上思科財測不佳股價暴跌，拖累道瓊指數收黑。終場美股四大指數漲跌幅介於 - 1.11% ~+0.27 %；思科 - 11.19%；蘋果 + 1.77%；微軟 - 0.23%；亞馬遜 - 0.039%；美光 - 4.83%；聯電 ADR- 3.41%。

2. 在周三美股由蘋果、微軟等科技股領軍大漲下，周四台股以上漲 88.43 點的 12,758.87 點開出後，在科技股領漲下指數最高來到上漲 142.45 點的 12,812.8 點，隨後在 2454 聯發科、2317 鴻海、及 IC 基板等族群走軟下，指數震盪走低，最後一盤在大單敲進權值股下拉高逾 33 點，終場加權指數以上漲 92.78 點的 12,763.13 點作收，漲幅 0.73%，成交量 2,369.94 億元。三大法人合計買超 62.37 億元：外資買超 69.3 億元、投信賣超 0.21 億元、自營商賣超 6.72 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量增，有利指數向上挑戰 5 日線。

(2)、均線：站回 10 日線，將挑戰 5 日線，若能突破 5 日線，則短線轉強。

(3)、技術指標：在周三出現死亡交叉後，周四 K、D 開口縮小，等待黃金交叉的買進訊號。

4. 櫃買指數下跌 0.18%，收在 162.62 點，若能突破 5 日線，則短線轉強，支撐約 161 點附近，壓力約在 164.4 點附近。

5. 觀盤重點：周四指數站回 10 日線，周五若能突破 5 日線，則短線轉強，多頭格局不變，未出現爆量長黑跌破 20 日線前，仍以偏多操作為宜。

6.MSCI 昨 (13) 日宣布，調整台股權重雙降一持平，其中，全球新興市場指數更慘遭連 6 降，最新權重將在 8/31 收盤生效。MSCI 台灣指數成分股新增 5269 祥碩，剔除 2610 華航和 2371 大同，指數成分股降至 87 檔，並有 15 檔調整在外流通股數，權重調升最多是新增的祥碩，權重為 0.2%，降最多是被刪除的大同，權重為 0.16%。。金管會表示，此次 MSCI 季度調整，預估台股將流出 2 億多美元 (約新台幣 59 億元)。

7. 代工大廠 4938 和碩昨 (13) 日宣布將斥資 145 億元，以每股 87.5 元 (溢價 15.2%) 收購 5269 鎧勝 - KY，以強化整合上下游產業鏈，市場認為，未來鎧勝將挾集團資源提升競爭力，除可布局東南亞市場，也能降低成本與提高接單能量，實力進逼 2317 鴻海。

8. 主機板、印刷電路板（PCB）族群挾第 2 季財報搶眼、第 3 季展望樂觀等利多題材，昨（13）日隨台股反彈展開強攻，2357 華碩、2368 金像電等多檔股價更創下波段新高，扮演盤面多頭指標。

9. 蘋果消息爆料達人普洛瑟（Jon Prosser）12 日推文表示，蘋果將在 9 月新品發表會打破傳統，調整至少兩種產品的上市時程，最新旗艦款 iPhone（暫稱 iPhone 12）預料會在 10 月推出，高階款甚至要等到 11 月，至於 Apple Watch 和 iPad 的新款產品則會在 9 月推出。蘋果股價 13 日大漲 1.77%，收 460.04 美元，再創歷史新高，市值也持續朝 2 兆美元大關前進。

