〈台股盤前〉短線高檔調節 指數面臨月線壓力

台股昨 (13) 日在電子、傳產權值股熄火，拖累加權指數連續兩天重挫逾百點，法人表示，儘管熱錢持續延燒，大盤維持維持高檔整理，但先前漲多權值股賣壓沉重，在沒有權值股點火領漲下，短期不易往萬三邁進，指數恐面臨回測月線壓力。

美股周三 (12 日) 揮別大跌行情，四大指數全數收紅，在蘋果、微軟等領軍大漲下，標普上漲逾 2%，收 3380.35 點；道瓊、那指大漲逾 200 點；費半收漲逾 3%。

市場消息方面，據《日經亞洲評論》報導，去年以來，已有超過 100 位前台積電資深工程師和經理被挖角至中國，其中泉芯 (濟南) 及武漢弘芯兩家半導體廠，各自挖了 50 多位前台積電員工，以發展 14 奈米和 12 奈米製程，以協助中國積極達成晶片自製的目標，減少對國外供應商的依賴。

經濟部正式核准大同市場派欣同及新大同申請改選董事，限期 11 月底前完成召集股臨會，市場派表示會落實平等原則；大同則回應，將依法訴願。

鴻海昨日召開法說並公告第二季財報，在三率三升下，稅後純益 228.8 億元，季增 998%、年增 34%，每股純益 1.65 元。公司預估，第三季營收估季增個位數，但年減雙位數，董事長劉揚偉透露，主要是客戶新機上市時間遞延影響。

台積電要在旗下中科、南科兩大先進製程基地附近找地擴產，以 36.5 億元買下偏光板廠力特的南科廠，傳出要取得變更用途後建置新廠，替將來 2 奈米製程做準備；力特出售南科廠後，預計處分利益達 6.5 億元。

MSCI(明晟) 公布最新季度調整，台灣指數成分股新增祥碩，剔除華航及大同；全球小型指數成分股則新增華航，剔除祥碩，最新調整結果於 8 月 31 日收盤後生效。