台股跌逾百點回測月線 外資大砍百億 三大法人合賣152億元

在台積電、聯發科等大型權值股領跌下，台股今 (12) 日跌破 12700 點關卡、回測月線支撐，資金流向 PCB、生技等中小型股，終場仍敵不過賣壓，指數下跌逾百點，收在 12670 點，成交值維持在 2000 億元之上，三大法人合計賣超 152 億元，其中光是外資就大砍逾百億。

終場指數下跌 109.84 點或 0.86%，收在 12670.35 點，成交值 2159.71 億元。觀察籌碼面，外資持續賣超 106.12 億元；投信持續賣超 6.82 億元，呈現連 4 賣；自營商賣超 39.19 億元，三大法人合計賣超 152.14 億元。

權王台積電今日股價持續回檔，下跌 2.3%，收 419 元；鴻海逆勢上漲逾 2% 奮力撐盤，終場收 81.4 元，一舉奪回市值第二的寶座；大立光則在平盤附近游移，終場小漲作收。其他權值股普遍走跌，聯發科股價持續修正，終場跌近 2%，收 680 元，市值也跌破 1.1 兆元大關；聯電終場重挫逾 4%；和泰車、台泥、台塑、統一、華碩、國巨等跌勢也相當重。

南電受惠客戶 ABF 載板拉貨強勁，今日股價逆勢亮燈漲停，鎖在 129 元，創 10 年新高；PCB 族群同步獲得資金青睞，金像電、志超皆噴出漲停，欣興同步大漲逼近漲停價，景碩、定穎等也都漲近半根停板。

電子股休兵，資金轉向傳產指標股，混凝土廠國產亮燈漲停，紡織雙雄儒鴻及聚陽分別漲逾 3%、1%，造紙廠正隆、輪胎廠南港均在盤面上表現。太陽能族群也無懼指數大跌，由第 2 季轉盈的茂迪領軍攻上漲停，達能同步亮燈漲停，碩禾、聯合再生也相對強勢。

生技股表現活蹦亂跳，杏輝及旗下杏國公布胰臟癌新藥三期臨床無安全性問題，今日引爆追價買盤，股價雙雙攻上漲停，並帶動生技股奮起，「天國一輝」皆亮燈漲停；不過，康友 -KY 因董座失聯、疑被掏空，股價再吞下第 4 根跌停板；美吾華董座捲入內線交易，與子公司懷特、安克股價全數重挫。

法人表示，美中衝突持續升溫，台廠蘋果供應鏈表現也受到壓抑，加上指數回檔壓力大，導致買盤追價意願薄弱，但在資金行情暢旺下，公司財報偏向正面，台股長線走多格局不變。