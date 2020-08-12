〈台股盤後〉電傳權值股無力連兩天跌逾百點 收12670點回測月線

台股今 (12) 日受電子、傳產權值股熄火影響，加上主要亞股普遍走跌，拖累加權指數連續兩天重挫逾百點，資金回頭改抱先前遭調節的生技，次族群中則由 PCB、太陽能等領軍，終場在台積電、聯電權值股壓盤下，指數下跌 109 點收在 12670.35 點，成交量 2159.72 億元，在權值股無力下大盤面臨回測月線壓力。

新台幣早盤在熱錢簇擁下升勢不墜，但台股在主力逢高出脫賣壓下，指數持續開低走低盤中下挫逾百點，其中台積電、聯發科權值股多軍熄火，台積電下跌 2.33%，終場收在 419 元，週線失守；聯發科也有近 2 % 跌幅，終場股價收在 680 元。

鴻海獲摩根大通點名看好獲利表現，今天股價開高走高，盤中股價衝上 81.4 元波段高點，盤中雖略有拉回，但終場仍重回今天高點收在 81.4 元；同為鴻家軍的陽程、台揚、建漢、GIS-KY 股價也沾光走揚，平均漲幅約 1%~2%。

生技族群在俄羅斯搶先註冊新冠肺炎疫苗挹注下，帶動股價反彈回升，杏輝與杏國股價雙雙攻上漲停，景岳、亞諾法與合一股價在買盤追逐下，股價也同步收紅，合一終場在買單敲進下大漲逾 9.8%，亮漲停紅燈作收。

另外，包括 PCB、太陽能等持續獲資金青睞，在指標個股領軍下激勵股價走揚。

PCB 族群指標個股金像電、南電盤中連袂亮起漲停紅燈，精成科大漲逾 9% 朝漲停叩關，惟盤中賣壓出籠漲幅收斂，指標個股包括欣興、景碩也分別有 9%、4% 以上的漲幅。

至於水泥、塑膠、汽車等傳產個股則遭資金調節，拖累股價翻黑走弱，台塑四寶僅南亞在平盤上整理，台塑化、台塑與台化同步翻黑走弱；今天除權息的台泥逢大盤轉弱，除權息首日就陷入貼息窘境，終場下跌逾 2% 以上。

法人指出，儘管資金持續匯入，帶動新台幣升值，但美股回跌，台股在高檔賣壓出籠下盤勢也跟著轉弱，先前受資金追捧的權值股面臨漲多調節壓力，拖累盤勢表現，資金轉進有營收表現、股價基期較低的個股，但少了大型權值股點火領漲，指數恐面臨回測月線壓力。

