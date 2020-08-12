外資擴大賣超撤退？ 內外資同步鎖定中小型股

台股隨美股拉回整理，加上權王台積電股價疲軟，大盤連續兩天走跌逾百點，三大法人同步站在賣方，賣超金額擴大至 152.14 億元，其中內外資不約而同調節電子股，包括台積電、欣興、群創與友達等全遭資金抽腿。

台股今天在台積電、聯電壓盤下，指數大跌 109 點，指數歷經兩天大跌後收在 12670.35 點勉強守住月線，外資今 (12) 日大賣台股 106 億元，投信與自營商分別賣超 6.82 億元、39.19 億元。

外資買超聯電最多，大買近 3 萬張，其次是富邦 VIX、台灣 50，分別買超 2.9 萬張、2.8 萬張，PCB 族群金像電、散熱指標股奇鋐，外資也買超 1.2 萬張、1 萬餘張。

隨著陸股拉回整理，外資也順勢出脫相關持股，元大滬深 300 正 2 遭賣超 5 萬餘張，台積電、欣興分別遭調節 1.8 萬張、1.2 萬張；兆豐金也遭外資賣超 1 萬餘張，面板雙虎群創與友達則分別遭調節 9544 張、9383 張。

自營商主要鎖定 ETF，富邦 VIX 與國泰美國道瓊正 2 分別買超 4768 張、4495 張；華南金獲買超 3453 張，富邦印度正 2 與元大道瓊白銀也分別獲買超 3431 張、2798 張。

賣超標的第一名為滬深 300 正 2 賣超 2.7 萬張，今天除權息的台泥也遭棄息，遭賣超 1.8 萬張，國泰永續高股息賣超 1.6 萬張，合庫金與聯電分別遭賣超 5 千餘張。

投信買超前兩名鎖定 PCB 族群，包括金像電與景碩獲外資買超 4085 張、2054 張，百和獲買超 1971 張、日月光獲買超 1210 張、精元獲買超 1011 張；賣超前五大包括聯電 (1688 張)、友達賣超 1330 張、英業達賣超 1238 張、中信金賣超 1174 張、欣興 947 張。

法人指出，台股資金迅速輪動，權值股揮別過去大漲氣勢，遭資金抽腿調節，改由股價較低的中小型股接棒，但適逢財報旺季，預期部份營收穩健、基本面佳的個股可望躍居盤勢新亮點。