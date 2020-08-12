台積電領跌、鴻海獨木難撐 台股跌109點收12670點

台股連續 2 天跌逾百點，今 (12) 日再摜破 12700 點關卡、回測月線支撐，半導體、電子股漲多回檔，資金持續轉進 PCB、生技等中小型股，儘管鴻海上漲 2% 奮力撐盤，但仍敵不過賣壓，終場指數下跌 109.84 點或 0.86%，收在 12670.35 點，成交值 2159.71 億元。

台積電近期表現偏弱，今日股價持續回檔，下跌 2.3%，收 419 元；鴻海逆勢上漲逾 2%，收 81.4 元，一舉奪回市值第二的寶座；大立光則在平盤附近游移，終場小漲作收。

其他權值股普遍走跌，聯發科股價持續修正，終場跌近 2%，收 680 元，市值也跌破 1.1 兆元大關；聯電終場重挫逾 4%，股價跌破 24 元；和泰車、台泥、台塑、統一、華碩、國巨等跌勢也相當重。

祥碩今日重挫近半根停板，矽力 - KY 則小漲重回股后寶座，其他高價股如旭隼、緯穎、世芯 - KY、瑞昱、富邦媒等也同步下挫。

PCB 族群今日獲得買盤青睞，南電受惠客戶 ABF 載板拉貨強勁，今日股價亮燈漲停鎖在 129 元，創 10 年新高；金像電、志超皆攻上漲停；欣興獲外資看好前景調高目標價，股價也逼近漲停。

盤面上，混凝土廠國產、紡織大廠儒鴻、造紙廠正隆等傳產指標股，今日股價皆逆勢走揚。生技族群也成為資金追捧焦點，「天國一輝」全數亮燈漲停。