LG即將推出旋轉螢幕智慧型手機 卷軸款新機估明年亮相

南韓 LG 電子最快在下個月就會推出旋轉式螢幕的智慧型手機。明年也計畫推出捲軸式螢幕的智慧型手機。

南韓《中央日報》週三 (12 日) 報導。根據業界人士消息，LG 電子預定公開一款專案代號「Wing」的智慧型手機。該手機具備一個 6.8 吋的主螢幕，還有一個 4 吋的副螢幕，而主螢幕可以橫向旋轉如同翅膀一般展開。這樣的設計可以方便使用者在觀看影片的同時，又可在副螢幕上輸入文字。

過去三星電子在 2004 年的時候，也曾經推出螢幕可橫向旋轉的手機，不過因為當時像是 YouTube 等影片串流服務還尚未普及，其實用性也大打折扣。

此外，LG 電子內部也有一個代號「B Project」的專案，正在進行卷軸式智慧型手機的研發。

LG 電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

LG 電子執行長權峰奭曾在今年 1 月的時候表示「一家可以推出捲軸式電視的公司，難道連摺疊款智慧型手機都作不出來？我想要在更為創新的產品來作準備。」

而 LG 電子也在上個月的時候，向南韓特許廳 (專利廳) 提出了「RollVision」的商標申請。業界也因而認為，LG 很有可能在明年就會推出，採用捲軸式螢幕的智慧型手機。

LG 電子在上月 30 日發表財報時提到，該公司規畫在中低價格的智慧型手機著重價格性能 (cost performance)，且在高階產品進行著形狀因素 (form factor) 實驗。在價格超過 1000 美元的產品，要藉由形狀因素的區隔來提升品牌形象，並於合理的價格區間帶推出優質的新產品。