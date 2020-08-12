南韓7月就業人口再減27.7萬人 連5個月下降

據南韓統計廳週三 (12 日) 公布數據，由於疫情造成商業活動趨緊，南韓 7 月份就業人口減少約 27.7 萬人，為連續第 5 個月下降。

統計廳表示，7 月的失業率上升 0.1 個百分點，至 4.0%，就業人數降至 2710 萬人。

這是自 2009 年全球金融危機以來，南韓最長的就業人數連續下降，失業率也寫下自 2000 年 7 月以來的新高。青年人 (15 至 29 歲) 失業率達 9.7%，年減 0.1 個百分點。

統計廳社會統計局局長鄭東明表示，7 月各行業就業人口增減不一，住宿餐飲業的減幅擴大，批發零售業的減幅有所收窄，衛生福利服務業增勢較明顯。

數據顯示，住宿餐飲業就業人口減少 22.5 萬人，批發零售業減少 12.7 萬人，相反，衛生及社會福利服務業就業人數增加 16.1 萬人，運輸倉儲業增加 5.8 萬人。

鄭東明指出，受疫情影響，人們減少聚會或外出，同時入境旅客人數急劇下降，造成住宿餐飲及批發零售業的就業下滑。

財政部長洪楠基在社群媒體上表示，自 5 月以來，就業人數減少的速度減緩。但近期的連續降雨，對就業可能有不利影響。

南韓的年度雨季已持續約 50 天，是有記錄以來最長。本月大雨造成 33 人死亡、9 人失踪、約 7600 人無家可歸。

數據顯示，以年齡區分，60 歲以上就業人口增加 37.9 萬人，30-39 歲減少 17 萬，20-29 歲減少 16.5 萬，40-49 歲減少 16.4 萬，50-59 歲減少 12.6 萬，15-29 歲減少 19.5 萬。