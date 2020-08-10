台積電7月營收1059億元 月減12% 8、9月估維持千億元水準

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 7 月營收 1059.63 億元，月減 12.3%，年增 25%，雖然未能延續上月創高態勢，但仍為今年單月營收第三高，續站穩高檔；前 7 月累計營收 7272.59 億元，年增 33.6%。從財測數字來看，法人估 8、9 月營收均可望維持千億元水準。

台積電受惠 5G 手機、高效運算、物聯網應用需求持續驅動，估第 3 季營收將達 112 至 115 億美元，季增 7.9-10.8%，可望改寫去年第 4 季寫下的單季新猷，若以 1 美元兌換新台幣 29.5 元計算，台積電第 3 季新台幣營收估達 3304 至 3392.5 億元，毛利率估 50-52%，營益率 39-41%，續站穩高檔。

由於台積電先進製程技術維持產業領先地位，且近來 5G 手機、高效運算動能越趨強勁，客戶看好終端應用前景，先進製程需求仍暢旺，上次法說會上修今年展望，預估全年美元營收將成長 20% 以上，優於產業平均。

除調升對今年展望外，為因應客戶對先進製程的強勁需求，台積電也上調今年資本支出至 160-170 億元，較原先的金額增加約 6%；若與去年資本支出 140-150 億美元相較，大幅成長約 13-15%。

處理器大廠英特爾 (INTC-US) 7 奈米製程日前證實遭遇瓶頸，擬擴大委外代工，台積電可望拿下代工大單，營運將因此受惠，且日前法說會上調 10 億美元資本支出，也傳是為了因應英特爾的代工訂單需求。

外資認為，台積電法說會上修資本支出，意味著英特爾 GPU、CPU 都可能外包，且超微伺服器 CPU 外包需求也同時擴增，將推升台積電明年 5 奈米營收占比大增至 2 成。

在後市營運可期下，外資近來相繼調升台積電目標價，多家外資紛紛上調至超越 400 元，目標價最高上看 530 元。