盤前財經大事搶先讀2020年08月12日

今日操盤前瞻

韓國 7 月失業率

美國 7 月 CPI

紐西蘭央行利率決策

法說會：鴻海、仁寶、華碩、力旺、中信金

除權息：台泥、國票金、合庫金、訊連、上銀等

跟隨蘋果腳步 特斯拉宣布分割股票一拆五

週二 (11 日) 美股盤後時段，電動車大廠特斯拉宣布一股拆成五股的股票分割計畫，以降低買賣門檻以吸引散戶持有。閱讀全文...

大摩：這個市場指標目前發出美股「賣出」訊號

摩根史丹利在近期電話會議中表示，旗下基金公司設定的聯合市場時機指標 (CMTI) 自 2018 年 1 月以來首次釋出「賣出」訊號。閱讀全文...

台積電 Q2 每股配息 2.5 元 首發行無擔保美金公司債

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (11) 日召開董事會，核准第 2 季配發每股現金股利 2.5 元，延續上季水準，預計 12 月 17 日除息；並為支應產能擴充資金需求，首度發行無擔保美金公司債。閱讀全文...

台新金為迎娶保德信人壽 15 年來首次喊賣彰銀 3% 股權

台新金 (2887-TW) 今 (11) 日宣布以 55 億元為基準買下保德信人壽 100% 股權，至於資金如何籌措，台新金總經理林維俊表示，為順利跨足保險版圖，如有必要，正積極評估不排除處分彰銀部分持股，初估將處分彰銀 (2801-TW) 3% 股權。閱讀全文...

房市交易升溫？ 7 月土增稅、契稅雙升

財政部昨 (11) 日公布 7 月稅收統計，其中與房市高連動的土地增值稅與契稅同步增加，土增稅單月稅收 99 億元，契稅單月稅收 15.2 億元，兩者均較去年同期增加 1 成。閱讀全文...



