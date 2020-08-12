〈台股盤前〉美科技股走弱 台股觀望氣氛濃慎防獲利了結賣壓

台股昨 (11) 日受電子權值股獲利了結賣壓影響，重挫逾百點，量縮失守 12800 點，美科技股昨尾盤也出現賣壓，壓抑漲幅，法人分析，台股目前位階高檔，加上國際情勢仍嚴峻，市場觀望氣氛濃厚，短線須慎防獲利了解賣壓。

美股四大指數周二 (12 日) 全面收跌，道瓊指數下跌 104.53 點或 0.38%，收 27686.91 點；那斯達克指數下跌 185.53 點或 1.69%，收 10782.82 點；標普 500 指數下跌 26.78 點或 0.8%，收 3333.69 點；費城半導體指數下跌 24.81 點或 1.14%，收 2154.79 點。

市場消息方面，晶圓代工龍頭台積電核准第 2 季配發每股現金股利 2.5 元，延續上季水準，預計 12 月 17 日除息，另外，為支應產能擴充資金需求，將再發行總計不超過 40 億美元無擔保公司債。

被動元件大廠國巨第 2 季財報，稅後純益 32.95 億元，季增 40.2%，年增 137.5%，每股純益 7.01 元，為六季高點，上半年稅後純益 56.45 億元，年增 43%，每股純益 12.6 元，同創歷史同期次高，展望第 3 季，國巨指出，客戶訂單需求穩健，加上併入基美 (KEMET)，營收及獲利可望持續維持成長動能。

台新金 11 日晚間公告，董事會決議將以新台幣 55 億元為基準，加上價格調整機制，調整上限不超過 30 億元，取得保德信人壽 100% 股權，代表台新金正式跨足保險業務領域，至於資金籌措，台新金評估不排除處分彰銀持股，初估將處分彰銀約 3% 股權。

另外，鴻海今將召開法說，市場聚焦第 2 季財報結果，也將關注公司對第 3 季及全年展望、新事業轉型進度等議題，MSCI 明 (13) 日也將公布新一季權重調整。