〈台新金併購〉為迎娶保德信人壽 15年來首次喊賣彰銀3%股權

台新金 (2887-TW) 今 (11) 日宣布以 55 億元為基準買下保德信人壽 100% 股權，至於資金如何籌措，台新金總經理林維俊表示，為順利跨足保險版圖，如有必要，正積極評估不排除處分彰銀部分持股，初估將處分彰銀 (2801-TW) 3% 股權；一旦處分，也是台新金自從 2005 年買彰銀以來首度出脫持股。

保德信母公司今 (2020) 年 2 月宣布出售，對保險版圖規劃多年的台新金，一直在搶親名單中，林維俊晚間透露，從保德信宣布後，台新金曾拜訪過金管會兩次，一次是前主委顧立雄，一次是現任主委黃天牧，台新金也曾出過兩次價格，這次得標的 55 億元是 7 月初出的價，台灣的保德信人壽保費收入還在成長，這是近年少見優質的併購對象，「價格物超所值，期待保德信人壽早日加入台新金。」

由於台新金將以新台幣 55 億元為基準，考量利率因素，加上價格調整機制，調整上限不超過 30 億元，而為了交易迅速完成，短期將動用借款方式加速此併購案交割，後續則會有配套的長期計畫償還短期負債。

至於長期計畫的資金如何籌措，林維俊強調，為讓此案能順利交割，「如果有必要」，正積極考慮出售部分彰銀持股來支應，且 55 億對台新來說金額很小，就算處分部分彰銀持股，也不會受影響，目前台新持有彰銀 22.5% 股權，初估會出售 3% 彰銀股權。

台新金目前持有彰銀 22.5% 股權，若要出售 3% 股權，以彰銀總股數 101.87 億股來算，即約要出脫 3 億股，等於約要處分 3% 股權，而這也台新金首度提出評估出售彰銀持股，一旦真的出售，屆時台新金持有彰銀股權也將從 22.5% 降至 2 成以下，但仍是彰銀最大股東。