外資期現貨同步減碼 賣超金融股轉進電子、傳產股

台股今日挫逾百點作收，三大法人今日同站賣方，合計賣超 56.68 億元，外資期現貨同步賣超，個股方面，外資今日除了大買元大台灣 50 反 1 外，也加碼聯電以及世界，不過，反手賣超台積電，晶圓代工族群輪動。

今日外資轉賣超 50.41 億元；投信持續賣超 5.9 億元；自營商小幅賣超 3837 萬元；期貨方面，外資淨多單減少 1196 口，降至 2.79 萬口。

外資今日買超最多的是元大台灣 50 反 1 3.26 萬張，其餘買超的 ETF 還包含元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2 等；個股買超最多是台新金 2.05 萬張，其餘則多為電子及傳產，包含晶圓代工廠聯電以及世界、華通以及宏碁，傳產則有中鋼、正隆、裕隆等。

外資賣超方面，則以面板、金融族群為主，群創遭賣 3.07 萬張最多，其餘也包括友達、彩晶，金融股則有新光金、富邦金、華南金、中信金、合庫金；另外，外資也同步賣超台積電以及鴻海。

投信今日買超最多的是台泥 2232 張、欣興也買超 2000 張以上，另外還有技嘉、精元、百和以及裕隆等個股。

投信賣超最多則是奇鋐 1500 張，其次則為英業達、台表科，不過值得注意的是，外資買超的聯電及世界先進，投信今日均站在減碼方。