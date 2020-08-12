〈貴金屬盤後〉俄國疫苗消息成停利點 黃金創7年多來最嚴重下跌

週二 (11 日) 交易，黃金期貨價格創 7 年多以來最嚴重下跌，與此同時對疫苗前景的樂觀情緒以及新增確診人數放緩的跡象，促使全球股市和美國公債殖利率上升。

俄國總統普丁 (Vladimir Putin) 週二宣布，俄國成為全球第一個註冊新冠疫苗的國家，儘管該聲明引起醫學專家批評，因該疫苗僅進入第三階段試驗。目前如 AstraZeneca (AZN-US)、Moderna (MRNA-US) 等公司研發的疫苗都在最後階段試驗，預計很快就會有結果。

在新冠疫情重挫經濟的背景下，不確定性讓黃金價格飆升並突破歷史紀錄，疫苗有新進展會削弱不確定性，因此被視為黃金的利空因素。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 報告指出，「看漲黃金的投資者把俄羅斯的疫苗消息看作是停利點，雖然俄國的疫苗進展才只到第三階段試驗剛開始而已，但這沒關係。」

該疫苗消息讓 S&P 500 指數攀升至創紀錄的收盤價，10 年期公債殖利率上升 7 個基點以上達 0.65%，反映出投資者對債券和貴金屬等避險資產的胃口大幅縮減，而對股票這一類的風險資產胃口大開。

與此同時，大宗商品投資者也分析了生產者物價通膨數據。美國 7 月份生產者物價意外上升 0.6%，遠高於分析師先前估計的 0.3% 升幅。不含糧食和能源成本的核心 PPI 則上升 0.3%。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 93.40 美元或 4.58%，收每盎司 1946.30 美元。

根據道瓊市場數據，此為最活躍期貨契約自 2013 年 4 月 15 日以來最大單日下跌金額，也是同年 3 月 13 日以來最大單日跌幅。

9 月交割的白銀期貨價格也大跌 3.21 美元或 11%，收每盎司 26.049 美元，吐回週一近 6.3% 的漲幅。

白銀週二表現創下自 2011 年 9 月 23 日以來最大單日下跌金額，也是同年 3 月 16 日以來最大單日跌幅。

《黃金時事通訊》編輯 Brien Lundin 表示，「過去幾週黃金和白銀的漲勢令人眼花撩亂，可以料到幾乎每個人都被這種漲勢嚇死了，甚至期盼著來場修正。這下好了，發生了，貴金屬只是釋放了一些先前市場過度膨脹的空氣。」

「有大量的軼事證據表明，一大批投資者已經相信黃金和白銀會長期看漲的說法，因此他們只是等著一場回調修正，以期切入。我預期有一些人認為觀點已經化為實際，因此一旦黃金觸底，我們就會看到大量的投資湧入。」

GoldMining 公司執行副總裁 Jeff Wright 表示，他目前預期黃金價格可能會在 1900 美元至 1950 美元間鞏固，之後再拉回到 2000 美元的水準，「但可能會很輕易回落，但長期來說仍是上升趨勢。」

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