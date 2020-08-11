投資人現在多愛白銀？金銀比在5個月內回落逾40%

黃金白銀比 (Gold-Silver Ratio) 近期正以驚人的速度下降，在金價穩定上揚突破歷史新高之際，說明銀價的漲勢遠大於金價。一些分析師相信，儘管金銀比下降的速度過快，將難免出現修正，但預計不會改變白銀價格續漲的格局。

《Seeking Alpha》貴金屬分析師 Lawrence Williams 週一 (10 日) 撰文表示，今年 3 月金銀比來到 120 時，顯然是過高了，因此絕對會降至更正常的水準。隨後它以幾乎垂降的方式來到目前的 70 附近，即使仍然較歷史平均高，但短時間下降的速度過快，預計也將修正。

Williams 表示，金銀比過高已經出現很長時間，但投資人似乎突然發現此一反常現象，資金湧入大型白銀 ETF，也助長了近期白銀的漲勢。

銀價波動性更高

Williams 指出，長期來看，白銀的波動性往往高於黃金。過去當金價偏漲時，白銀漲得更快，而金價走弱時，也降得更快，因此白銀有著更高的投資風險。

金銀比十年走勢圖 (圖表取自 goldprice.org)

不過，由近 10 年貴金屬的走勢會發現，一旦金價呈現強漲，那麼銀價的漲勢開始變平緩，但跌時照樣跌得更凶。這使得過去 8 年中大部分的時間，金銀比都在穩步上揚，由 30 幾的低點，在今年加速猛衝，到 3 月來到 125 的極端值。

金銀比當前的跌勢，走得比多數分析師想像得更猛烈。它在不到 5 個月內回落 43%，降到 2017 年 4 月以來的最低水準。

Williams 指出，本波白銀強漲的驅動力，很大程度來自投資者的熱情，但在這種投資情緒之下，標的的基本面常常被忽略。對白銀來說，約有 60% 是工業需求，其波動性也高於黃金，這都是投資者應該留意的。

銀價有望漲至 35 美元

儘管如此，Williams 相信貴金屬價格還會繼續上揚，銀價預計不久就會站上 30 美元，這幾乎沒有疑義，但接下來就很難說。

如同近期多數分析師的看法，在工業需求有望回溫，而白銀供應仍然偏弱之下，Williams 對貴金屬的走勢仍然樂觀。即使白銀 50 美元的新高價位看來仍遙不可及，但 35 美元不會是太奢求的夢想。

Williams 表示，他建議的目標價是金價 2500 美元，而金銀比為 65 的情況下，白銀價格約 38.5 美元。這種情況下，當前應賣掉其他普通股，持有黃金、白銀及金礦、銀礦相關股票，買入貴金屬 ETF 可能是較為簡便的投資方式。