〈美股盤後〉刺激法案取得進展 那指連六紅 逼近11000點關卡

週三 (5 日) 迪士尼強勁財報和新冠疫苗等利多消息，消弭了 ADP 小非農黯淡的報告，加上盤中新一輪刺激法案取得進展，美股三大指數收紅，僅費半小幅收低。

美國國會對新一輪刺激法案取得進展，共和黨與民主黨早前陷入僵局的要點是，共和黨要求將現有的每週 600 美元減到 200 美元。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 週三稱，他準備支持將失業救濟金恢復至每週 600 美元的水平。

此消息激勵那指週三盤中短暫突破 11,000 點，收盤逼近 11000 點關卡，連續六個交易日收紅，標普、道瓊連續第四個交易日收高，

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,860 萬例，死亡數突破 70.2 萬例。美國迄今累計確診數超過 480 萬，死亡人數超過 15.7 萬。

週三 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 373.05 點，或 1.39%，收 27,201.52 點。

標普 500 指數上漲 21.26 點，或 0.64%，收 3,327.77 點。

那斯達克指數上漲 57.23 點，或 0.52%，收 10,998.40 點。

費城半導體指數下跌 2.25 點，或 0.10%，收 2,207.56 點。

標普 11 大板塊僅 3 大板塊收跌，公用事業、房地產和必需消費品領跌；工業、材料和金融板塊領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎以亞馬遜表現最佳。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.36%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.11%；臉書 (FB-US) 下跌 0.28%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.39%。

道瓊 30 檔成分股多收高。迪士尼 (DIS-US) 上漲 8.80%；波音 (BA-US) 上漲 5.58%；雷神技術 (RTX-US) 上漲 4.38%；Nike (NKE-US) 上漲 3.71%；3M (MMM-US) 上漲 2.74%。

美國晶片製造商 Microchip 財測不利，拖累費半成分股收黑。Microchip (MCHP-US) 下跌 8.22%；AMD (AMD-US) 上漲 0.32%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.40%；美光 (MU-US) 下跌 0.49%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.43%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.53%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.80%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.52%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.11%。

焦點個股消息

嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.8%，該公司宣布與美國政府達成價值 10 億美元的協議，若研發成功，將提供美國 1 億劑新冠疫苗。

Novavax (NVAX-US) 上漲 10.38%，該公司公布第一階段疫苗試驗結果，顯示患者體內產生積極的免疫反應。

華特迪士尼 (DIS-US) 上漲 8.80%。該公司最新財報獲利優於華爾街預期，旗下 Disney +、Hulu 和 ESPN + 等串流媒體目前擁有 1 億付費用戶，過半訂閱數是來自 Disney +，而延期上映的真人電影《花木蘭》將開放 Disney + 觀眾獨家觀賞。

延期上映的真人電影《花木蘭》將開放 Disney + 觀眾獨家觀賞 (圖片：AFP)

美銀將蘋果評級自「買入」(Buy) 下調至「中立」(Neutral)，分析師 Wamsi Mohan 解釋，自 6 月以來，蘋果股價迅速倍增，但 2021 年的預期卻幾乎維持不變

關鍵經濟數據

美國 7 月 ADP 小非農就業報 16.7 萬人，市場預期 120 萬人，前值自 236.9 萬人上修至 431.4 萬人

美國 6 月貿易赤字報 - 507 億美元，市場預期 - 503 億美元，前值 - 546 億美元

美國 7 月 ISM 非製造業 PMI 報 58.1，市場預期 55.0，前值 57.1

華爾街分析

Oppenheimer 技術分析主管 Ari Wald 指出，管從 3 月低點開始的漲勢集中於一小部分股票，但市場其他股票參與這波漲勢只是時間問題。

Ari Wald 稱：「我們還沒有解除警報，但隨著類股輪動，你將看到尚未加入大漲的類股開始出現好轉，更多股票在紐約證券交易所 200 日均線以上交易，這通常標誌著一個更加穩定的牛市的開始。」

