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〈美股盤後〉刺激法案取得進展 那指連六紅 逼近11000點關卡

刺激法案取得進展 那指連六紅 逼近11000點關卡 (圖片：AFP)
刺激法案取得進展 那指連六紅 逼近11000點關卡 (圖片：AFP)

週三 (5 日) 迪士尼強勁財報和新冠疫苗等利多消息，消弭了 ADP 小非農黯淡的報告，加上盤中新一輪刺激法案取得進展，美股三大指數收紅，僅費半小幅收低。

美國國會對新一輪刺激法案取得進展，共和黨與民主黨早前陷入僵局的要點是，共和黨要求將現有的每週 600 美元減到 200 美元

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 週三稱，他準備支持將失業救濟金恢復至每週 600 美元的水平。

此消息激勵那指週三盤中短暫突破 11,000 點，收盤逼近 11000 點關卡，連續六個交易日收紅，標普、道瓊連續第四個交易日收高，

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,860 萬例，死亡數突破 70.2 萬例。美國迄今累計確診數超過 480 萬，死亡人數超過 15.7 萬。

週三 (5 日)  美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 373.05 點，或 1.39%，收 27,201.52 點。
  • 標普 500 指數上漲 21.26 點，或 0.64%，收 3,327.77 點。
  • 那斯達克指數上漲 57.23 點，或 0.52%，收 10,998.40 點。
  • 費城半導體指數下跌 2.25 點，或 0.10%，收 2,207.56 點。
標普 11 大板塊僅 3 大板塊收跌，公用事業、房地產和必需消費品領跌；工業、材料和金融板塊領漲。(圖片：Finviz) 
標普 11 大板塊僅 3 大板塊收跌，公用事業、房地產和必需消費品領跌；工業、材料和金融板塊領漲。(圖片：Finviz) 

五大科技巨擎以亞馬遜表現最佳。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.36%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.11%；臉書 (FB-US) 下跌 0.28%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.39%。

道瓊 30 檔成分股多收高。迪士尼 (DIS-US) 上漲 8.80%；波音 (BA-US) 上漲 5.58%；雷神技術 (RTX-US) 上漲 4.38%；Nike (NKE-US) 上漲 3.71%；3M (MMM-US) 上漲 2.74%。

美國晶片製造商 Microchip 財測不利，拖累費半成分股收黑。Microchip (MCHP-US) 下跌 8.22%；AMD (AMD-US) 上漲 0.32%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.40%；美光 (MU-US) 下跌 0.49%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.43%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.53%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.80%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.52%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.11%。

焦點個股消息

嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.8%，該公司宣布與美國政府達成價值 10 億美元的協議，若研發成功，將提供美國 1 億劑新冠疫苗。

Novavax (NVAX-US) 上漲 10.38%，該公司公布第一階段疫苗試驗結果，顯示患者體內產生積極的免疫反應。

華特迪士尼 (DIS-US) 上漲 8.80%。該公司最新財報獲利優於華爾街預期，旗下 Disney +、Hulu 和 ESPN + 等串流媒體目前擁有 1 億付費用戶，過半訂閱數是來自 Disney +，而延期上映的真人電影《花木蘭》將開放 Disney + 觀眾獨家觀賞。

延期上映的真人電影《花木蘭》將開放 Disney + 觀眾獨家觀賞 (圖片：AFP)
延期上映的真人電影《花木蘭》將開放 Disney + 觀眾獨家觀賞 (圖片：AFP)

美銀將蘋果評級自「買入」(Buy) 下調至「中立」(Neutral)，分析師 Wamsi Mohan 解釋，自 6 月以來，蘋果股價迅速倍增，但 2021 年的預期卻幾乎維持不變

關鍵經濟數據

  • 美國 7 月 ADP 小非農就業報 16.7 萬人，市場預期 120 萬人，前值自 236.9 萬人上修至 431.4 萬人
  • 美國 6 月貿易赤字報 - 507 億美元，市場預期 - 503 億美元，前值 - 546 億美元
  • 美國 7 月 ISM 非製造業 PMI 報 58.1，市場預期 55.0，前值 57.1

華爾街分析

Oppenheimer 技術分析主管 Ari Wald 指出，管從 3 月低點開始的漲勢集中於一小部分股票，但市場其他股票參與這波漲勢只是時間問題。

Ari Wald 稱：「我們還沒有解除警報，但隨著類股輪動，你將看到尚未加入大漲的類股開始出現好轉，更多股票在紐約證券交易所 200 日均線以上交易，這通常標誌著一個更加穩定的牛市的開始。」
 

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