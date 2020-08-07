〈群益期貨〉中美議題、美國新一輪刺激方案、反通膨、疫苗等議題追蹤解讀

【中美議題】

中美之間邊打邊談，打是為了談中取得最大利益。高通七月解決了與華為的糾紛，簽署了新的長期專利許可協議、劉鶴與萊特希澤將會面、抖音與微軟出售股權問題，都是在” 打中談”。美國又啟動全面性的禁網戰，看起來在談談打打的過程中，美股的表現相對強，陸股反而轉弱，從賽局角度出發，川普還是會持續不斷出招。

【美國新一輪救濟方案】

美國財政部長穆欽表示白宮與民主黨就經濟法案存在極大差異，但他也表示雙方談判有進展，只是還有很多工作要做，之前都在打假球，在「玩」選戰策略，先將支票開得很大張，過不了再把罪責歸究在對方，雙方見面談就必須「直球對決」。

8 月 5 日川普表示週五不達成協議就會採取行政命令，美國財長表示週五不達成協議就沒有協議，而民主黨則表示與白宮談判後感到樂觀，共和黨參院領袖麥康奈爾也說雙方的分歧會獲得解決，看起來對於達成協議方向是一致的，預期在週五應該還是會有個好的結局，而且參院似乎做了「加班」的準備，畢竟選舉快到了，誰都不能得罪選民。

【失業補貼方案】

民主黨仍堅持失業救濟補助 600 美元 / 週, 雙方仍存在歧見，其實這也只是數學問題，金額多少還涉及補助的期間（時間 T 的問題），例如補助 600 美元 / 週為期二個月共 8 週，和補助 200 美元 / 週為期六個月 24 週，其實金額是一樣的，所以雙方還有很大的協議空間。川普週四講說兒童對新冠肺炎免疫，遭到推特及 FB 下架或封鎖，此番言論雖然令人傻眼，但目的應該希望學校儘快開學恢復正常，畢竟小孩綁住了，父母就無法正常上班，兩者是一體的。在此之下，失業補貼就只好繼續發放，但失業救濟金不能無止盡的發下去，於是共和黨有關不能債留子孫的論述，聲量也愈來愈大。

【反通膨】

七月 FOMC 會議提到反通膨的概念，決議維持利率不變，且短期不會升息，七月的會後聲明和前一天變化不大，沒有變就代表寬鬆的環境不變，聯準會把重大的決策包括收益曲線調整等議題留到九月，符合市場預期。在目前通膨溫和又沒有升息環境下，激勵債券、黃金等避險商品進一步上漲，近期股漲金也漲，仍然反應資金面寬鬆的局面、反通膨造成債券走強，表現利率偏低有利黃金的環境未變、再加上美元弱勢的催化作用，黃金走勢呈現急升並緩升的交替循環。

【疫苗】

川普民調遠遠落後拜登，拜登躺著都會選上，從 5 月底佛洛依德事件後，原本民調就落後的川普，又進一步被拉開，面對這種事件，本來就對執政者不利，但川普的處理方式如同對新冠疫情的處理，令選民失望。

川普或許能夠扭轉頹勢的招式包括中美戰、股市戰，還有就是疫苗戰，他表示疫苗可能在 11 月 3 日左右研發面世，之前企圖拿疫情為藉口延後今年的總統選舉，但看起來川普「是買」不到時間了，疫苗或能為川普加分，卻還不到扭轉的程度，因為時間真的不夠用，若真的是如此，川普可能會輸掉年底的選戰。

根據過去的統計資料，自 1984 年以來 9 次的總統選戰中現在已經進入選舉倒數關鍵三個月，在這段時間股市漲，執政黨會贏，股市跌執政黨會失掉政權的機率是 100%，也就是說從現在開始到 11 月 3 日選舉前，美股會反轉下跌，數據顯示川普會輸。

期貨老爹 許績慶

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