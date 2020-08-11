詩肯Q2獲利年增近150% 下半年展店加快添動能

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (11) 日公布第 2 季財報，單季稅後純益 2148 萬元，年增 146.4%，每股純益 0.47 元，詩肯說明，台灣銷售仍具不錯動能，營運未受疫情影響，而旗下新加坡 NOVA 雖因封鎖措施而停業，但新加坡政府也給予相對應補助，使獲利成長，進入下半年後仍積極評估適合商圈展店。

詩肯第二季合併營收 3.95 億元，年減 5.59%，營業毛利 2.19 億元，年減 4.44%，毛利率 55.52%，年增 0.66 個百分點，營業利益 978 萬元，年減 25.56%，不過，由於業外有新加坡政府補助，使稅後純益達 2148 萬元，每股純益 0.47 元。

詩肯上半年合併營收 8.69 億元，年增 10.06%，稅後純益 5185 萬元，年增 49.64%，每股純益 1.13 元。

詩肯表示，由於台灣疫情控制得宜，消費信心在 5 月中旬後明顯增溫，集團營運體質良好，自 1 月下旬起即針對疫情做好資金和庫存等準備，平穩度過上半年艱困時期，在未特別進行行銷活動下，7 月營收 1.94 億元，年增 10.57%，衝上今年次高，優於預期，反映內需消費回溫。

此外，詩肯日前已取得政府行動支付補助專案，未來可藉此強化經營決策或消費者需求預測分析，目前行動支付占比已達 18%，預料將逐步增加。

截至 7 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品 3 品牌全台分別有 77、51、7 店，合計達 135 店，近來首次與大型量販通路攜手合作，開出第 2 代店型「詩肯量販品牌店」，接下來仍將評估適合商圈，加快展店腳步，挹注新成長動能。