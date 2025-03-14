普丁表態了：俄羅斯原則上同意停戰 但細節有待商討

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-14 08:10

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俄羅斯總統普丁周四（13 日）表示，原則上同意美國和烏克蘭此前達成的停戰協議，但協議仍需進一步談判，必須帶來「持久和平」。

美國和烏克蘭官員周二在沙烏地阿拉伯吉達舉行會談，烏克蘭接受美國提出的與俄羅斯停火 30 天的建議。烏克蘭同意停火協議後，美國立即恢復了此前暫停的情報共享和對烏軍事援助。

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普丁周四表示：「（停戰）這個想法本身正確，我方當然支持，但仍有一些問題需要討論。我認為，我方需要與美國的夥伴對話。也許可以給川普總統打個電話，一起討論這個問題。但我方支持通過和平方式結束這場戰爭的想法。」

普丁還強調，協議必須「基於這樣一個事實，即停火應當促成長期和平，並消除這場危機的根源。」

普丁提出一些如何落實停戰的具體問題，例如，這 30 天是否會被用於「運送武器」或「訓練新動員部隊」、如何監督可能違反停戰協議的行為。

根據協議草案，俄羅斯和烏克蘭將在停火期限內停止所有軍事活動，若雙方一致同意，可以進一步延長停戰期限。這項協議還包括交換戰俘和釋放被拘押平民。

俄羅斯目前在戰場佔據優勢，不僅在烏東持續推進，也收復被烏軍佔領的庫斯克州大部分失土。

美國代表團周四抵達莫斯科進行停火談判，該代表團由美國總統川普的中東問題特使威特科夫率領。

川普周三威脅，如果普丁拒絕 30 天停火協議，他會搞垮俄羅斯經濟。