國巨Q2 EPS 7.01元寫六季高點 上半年每股賺12.6元

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (10) 日公佈第二季財報，稅後純益 32.95 億元，季增 40.2%，年增 137.5%，每股純益 7.01 元六季高點；上半年稅後純益 56.45 億元，年增加 43%，每股純益 12.6 元，則為歷史同期次高。

國巨第二季營收 134.7 億元，季增 34.4 %、年增 40.6 %；毛利率 44.3%，季增 4 個百分點，年增 11.7 個百分點；營益率 32.1 %，季增 6.5 個百分點、年增 14.9 個百分點；稅後純益 56.45 億元，年增加 43%，每股純益 12.6 元。

國巨上半年營收 234.93 億元，年增 12%；毛利率 42.6 %，年增 3.4 個百分點、營益率 29.3 %，年增 7.3 個百分點；稅後純益 56.45 億元，年增加 43%，每股純益 12.6 元。

國巨第二季在下游組裝廠陸續復工後，被動元件需求大增，國巨反映供需吃緊的市況，以及復工初期人工成本大幅提升，也調漲晶片電阻以及 MLCC 報價，推升第二季營收、毛利率以及獲利等表現。

展望第三季，國巨表示，雖然全球的疫情仍未舒緩且不確定性高，但中國廠區的復工及產能利用率已逐步改善，客戶訂單需求穩健，加上基美 (KEMET) 併入合併財務報表，營收及獲利可望持續維持成長動能。

國巨強調，未來營運將聚焦高階規格的 5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，持續優化營收結構與產品組合。