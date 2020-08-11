平和環保處理量規模低於效益 上半年獲利衰退3成 EPS 1.77元

平和環保 (6771-TE）今 (11) 日公布 2020 年上半年財報，在產品組合不如預期、原物料及廢棄物處理成本提高下，稅後純益 5163 萬元，年減 31.55%，每股純益 1.77 元。

平和環保主管認為，下半年各國經濟逐步解封，預期疫情對客戶生產出貨影響逐步趨於緩和，以 7 月營收 4696 萬元來看，月增 9.2%，為今年新高，在處理量增加下，有助下半年營運上揚。今年底平和材料（台南廠）順利正式運轉後，2021 年整體營運可望逐季成長。

平和環保今年上半年營收 2.49 億元，毛利率 44.33%，年減 7.26 個百分點，稅後純益 5163 萬元，年減 31.55%，每股純益為 1.77 元。

平和環保主要從事事業廢（污）水代處理一站式服務，採餘裕量代收受處理廢水，客戶均為長期合作，每年營運穩定成長。今年全球經濟因新冠肺炎受挫，小部分客戶生產出貨受影響，公司廢水代處理量略為減少，不過上半年營收表現仍接近去年同期。惟因產品組合不如預期、原物料及廢棄物處理成本提高，公司考量疫情影響並與客戶共體時艱，增加的成本未足額反應在售價上，導致平均毛利率下降。

同時，平和環保因本身登錄興櫃及投資子公司（平和材料及平和資源）仍屬籌備期間，人員及相關管銷費用增加，但新公司尚未產出明顯營收，導致公司營業費用率較高，成本與費用增加，上半年稅後純益因此較去年同期減少。

平和環保目前依申請核准每個月可處理量約為 8.5 萬噸廢水，剩餘餘裕量可代處理額度已趨於飽和，為擴大營運規模、增加未來成長動力，投資設立子公司平和材料（台南廠），初步產能規畫估計約為每月 10 萬噸，子公司預計今年年底前開始營運，明年產能逐步開出。