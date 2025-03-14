賴清德稱大陸是「境外敵對勢力」國台辦回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-14 07:30

‌



總統賴清德周四（13 日）召開國安高層會議，稱對岸是「境外敵對勢力」，提出 17 項因應策略，大陸國務院台辦發言人陳斌華對此表示，賴清德的「台獨」立場之頑固，挑釁對抗之猖狂，再度證明他是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

據《央視》報導，陳斌華說，賴清德一方面「賣台求榮」，另一方面倒行逆施，在台灣變本加厲製造「綠色恐怖」，打壓政治異己，煽動「反中抗中」，升高兩岸對立對抗，限阻兩岸交流交往，強推兩岸「脫鉤斷鏈」，服務其「台獨」分裂目的，轉移矛盾焦點，緩解施政困境。

‌



陳斌華稱，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，從來不是、也永遠不會是一個國家。台灣是全體中國人民的台灣，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。

陳斌華強調，北京解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，絕不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。如果「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線，北京將不得不採取斷然措施。

陳斌華正告賴清德當局，玩火者必自焚。凡是數典忘祖的人，從來沒有好下場；凡是背叛祖國的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判；凡是搞「台獨」分裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，冒天下之大不韙的行徑，都將自取滅亡。

賴總統周四召開國安高層會議，並在會後發表敞廳談話。賴總統說，大陸持續擴大對台灣的融合發展策略，採取各種手段，要求、脅迫台商擴大在大陸的投資，利誘台灣青年赴大陸發展，且不擇手段，覬覦台灣人才，竊取關鍵技術，影響台灣的經濟安全。