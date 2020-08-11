客思達-KY Q2純益年增370% EPS創單季第三高

美國家具經銷商客思達 - KY(2936- TW) 最新公布第二季稅後純益，衝上 1.12 億元，年增 370%，每股純益 1.47 元，終結連 4 季虧損、創 2016 年第二季以來單季新高，也寫下史上第三高紀錄，扭轉過去 2 年均呈現虧損態勢。

客思達第二季合併營收 24.42 億元，年減 18%，營業毛利 7.82 億元，年減 7.15%，毛利率 32%，年增 3.74 個百分點，在營業費用有效控管下，營業利益 1.38 億元，年增 1025%，營業利益率 5.65%，年增 6.15 個百分點。客思達上半年稅後純益為 5162 萬元，年增 275%，每股純益 0.68 元。

客思達說明，第二季因電商客戶 Amazon、Wayfair 銷售比重提升，加上疫情期間採取總部內勤人員居家辦公，倉儲事業則縮短每天工作時數等，明顯使整體營業費用下降。

展望後市，客思達指出，將持續利用今年新推出的自有品牌 Coaster 專屬 APP，深入布局大型及區域型零售業者，力拚將線上到線下 Online to Offline 的經營效益發揮至最大化。

而 Coaster 將於 8 月下旬參加美國西部最大家具展會 Summer 2020 Las Vegas Market，客思達表示，今年雖因為疫情影響重要家具實體展會舉辦，不過，展會中將以數位展覽廳 (digital show room) 方式呈現 Coaster 品牌超過 650 種家具，且約有 200 件產品已導入 3D 和擴增實境 (AR) 等影像技術，藉此推升交易意願，為後市增添動能。