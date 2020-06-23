中美晶小金雞台特化報佳音 本季將轉盈 台積電赴美設廠也受邀

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 轉投資半導體特殊氣體廠台特化，去年打入台積電 (2330-TW) 供應鏈，今年 4 月起營運已單月轉盈，本季與全年都可望獲利。

而台積電日前宣布赴美設廠，並透露下游廠商有意願一同前往，對此，總經理徐秀蘭表示，台特化確實受邀，但不會在美國建產線，將以建倉庫等其他形式支援客戶需求。

徐秀蘭表示，疫情爆發後，受惠在地化供應需求，德國 Aleo 廠訂單暢旺，近 3 個月出貨量已突破過去幾年每月出貨量紀錄；且近來許多客戶積極詢單，看好下半年太陽能需求將優於上半年。

台積電日前宣布將在美國亞利桑那州設廠，也將在美國廠旁另闢園區，讓台灣下游廠商一同在當地設廠，並透露下游廠商有意願前往。而中美晶轉投資公司、半導體特殊氣體廠台特化是台積電供應鏈的一員，外界也關注台特化是否會跟進設廠。

對此，徐秀蘭表示，確實受邀赴美設廠，不過，考量經濟規模效益，應不會在當地建產線，而是以建倉庫等其他形式支援客戶當地需求。

台特化目前主力產品為矽乙烷、矽丙烷等半導體先進製程用特殊氣體，徐秀蘭說，也在開發其他具備未來成長性的產品，具體產品還無法透露，但對台特化未來發展相當有信心；今年 4、5 月營運已單月轉盈，全年可望獲利。