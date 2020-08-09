中美晶轉投資台特化今年獲利轉佳 取得歐美客戶認證中

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 轉投資半導體特殊氣體廠台特化，今年營收規模擴大、獲利能力也會較佳，並已取得新客戶認證，台灣、中國為目前前兩大市場，並取得歐美客戶認證中，首要目標先拓展新客戶，擴大營收規模，未來才會進一步考慮跨入資本市場。

台特化主力產品為矽乙烷、矽丙烷等半導體先進製程用特殊氣體，由於為產業新進者，目前在矽乙烷市場市占率僅約 15%，目前正在開發其他具備未來成長性的產品。

台特化今年 4、5 月營運已單月轉盈，全年可望獲利。徐秀蘭表示，今年已取得新客戶認證，營收規模擴大、獲利能力也會較佳，正致力於拓展新客戶與擴大營收規模，目前已量產出貨的均為亞洲客戶，台灣、中國為目前前兩大市場，歐洲、美國客戶正取得認證中，也還在努力切入韓國、新加坡等市場。

中美晶目前持股台特化約 3 成，近期沒有要增加持股的規劃，另一方面，先前中美晶曾透露，台特化未來可望掛牌，不過，徐秀蘭表示，目前目標是先拓展新客戶，擴大營收規模，未來才會進一步考慮跨入資本市場。

展望下半年，中美晶半導體事業環球晶 (6488-TW) 營運方面，仍須觀望匯率因素、疫情發展與貿易戰等變數，預期整體營運可望持穩上半年。

太陽能本業部分，6、7 月原已看到訂單回溫，但兩周前發生新疆多晶矽廠爆炸，影響市場供給，多晶矽價格大漲，但電池端不一定能反映報價，對營運造成壓力，下半年不確定因素仍多。

中美晶第 2 季稅後純益 15.16 億元，季增 9.54%，較去年同期轉盈，寫歷史次高，每股純益 2.59 元；在去年擺脫長約包袱後，營運回歸正常市場機制，上半年稅後純益 29 億元，較去年同期轉盈，並寫新高，每股純益 4.96 元，創歷史次高。