15家金控前7月合賺2227億元 股息加持獲利前五大全是壽險金控

15 家金控今 (2020) 年 7 月獲利全數出爐，壽險金控受惠股息入帳，獲利大爆發，只有玉山金 (2884-TW) 單月獲利較前月退步，累計前 7 月獲利前 5 名全是壽險金控，挹注 15 家金控前 7 月大賺超過 2227 億元，不過比去年同期轉為正成長的挑戰，還是挑戰失敗。以各金控來看，有 8 家前 7 月稅後純益衝破百億元，其中，富邦金為唯一進入「500 俱樂部」的金控，而新光金因股息進補，每股稅後純益飆升至 1.12 元，從後段班躍昇到第 5 名。

富邦人壽總資產、淨值雙創高 富邦金再居雙冠王

富邦金 (2881-TW) 旗下金雞母富邦人壽 7 月有國內現金股利約 92 億元入袋，且長期持有台積電等績優權值股，國內股票市值提升帶動未實現資本利得增加，7 月底止人壽合併總資產突破 5 兆元，與合併淨值雙創新高，帶動富邦金控合併總資產達 8.97 兆元，合併淨值超過 6700 億元，創下金控歷史新高。此外，富邦人壽 7 月外匯價格變動準備金增提約 2 億元，7 月底餘額為約 116 億元。

受惠投資收入成長帶動，富邦金 7 月稅後純益 134.49 億元，前 7 月稅後純益 507.33 億元，較去年同期成長 20%，每股純益 (EPS) 為 4.67 元，再居金控雙冠王，累計稅後純益及 EPS 都是整體金控冠軍。

國泰人壽印尼投資踩雷 國泰金 7 月單月獲利仍創歷史新高

國泰金控 (2882-TW) 自結 7 月稅後純益 146.5 億元，獲利創歷史新高，不過，累計前 7 月賺 469 億元，遭富邦金超車，每股稅後純益 (EPS)3.23 元也續居獲利亞軍。

由於印尼 Mayapada 銀行投資案影響，國泰金基於穩健原則，決定修正國壽今年上半年 Mayapada 銀行應認列「採用權益法認列之關聯企業損失」為稅前 140 億元，扣除原本在 6 月已認列損失約 52 億元後，再增加認列損失 88 億元。因此，國壽上半年稅後純益由 263.9 億元下修為 193.5 億元；國泰金上半年稅後純益也從 392.9 億元下修為 322.5 億元，EPS 也從 2.68 元下修到 2.15 元。

而 7 月部分，國泰金 7 月稅後純益達 146.5 億元，創歷史新高；前 7 月賺 469 億元為歷年第三高，但遭富邦金超車，每股稅後純益 3.23 元。

中信金單月轉盈大賺近 80 億元 元大金 7 月賺近 40 億元月增六成

中信金 (2891-TW) 擺脫 6 月單月虧損陰霾，自結 7 月稅後純益大賺 79.73 億元，前 7 月合併稅後純益 271.5 億元，每股稅後純益 (EPS) 跨過 1 元門檻、來到 1.34 元。中信金將在 8 月 12 日舉行第二季線上法說會。

中信金子公司中國信託銀行 7 月稅後純益為 26.63 億元，前 7 月稅後純益為 161.34 億元，中信金表示，今年銀行獲利雖因疫情而受到影響，但核心業務仍然維持穩健，銀行存放款業務持續成長，財富管理動能良好。

另一子公司台灣人壽 7 月稅後純益為 50.11 億元，前 7 月稅後純益為 131.55 億元，保險業務因負債成本下降，投資部位成長，加上投資收益佳，整體獲利表現亮眼。

元大金 (2885-TW) 受惠台股行情，市場交易量大增，帶動旗下子公司業績，推升金控 7 月稅後純益 38.79 億元，月增近六成，前 7 月稅後純益 149.41 億元，較去年同期成長將近一成，每股稅後純益 (EPS)1.23 元。

元大金子公司元大證 7 月獲利衝上 19 億元，為近四年單月新高；元大投信 7 月賺 1.69 億元、元大人壽賺 8.47 億元、元大銀行賺 10.59 億元，三家子公司都是今年單月新高。

新光金淨值創歷史新高 兆豐金受惠股市活絡 7 月大賺 30 億元

新光金 (2888-TW) 受惠大量現金股利進帳，自結 7 月單月稅後純益 63.02 億元，比上個月獲利增加近 5.8 倍，而前 7 月累計稅後純益晉升百億元俱樂部、達 142.53 億元，累計每股稅後純益達 1.12 元；同時因為股債價格節節高升，新光金 7 月底淨值達 2484 億元，創金控成立以來的新高，每股淨值達 19.02 元。

由於台幣波動大，新壽 7 月增提外匯價格變動準備金 40 億元，7 月底外匯準備金餘額已達 49 億元。雖增提外匯準備金，但 7 月光是股息收入就超過 80 億元，挹注新壽單月大賺 51.89 億元、年增 16%，前 7 月稅後純益達 100.99 億元，雖略遜於去年同期，但若未增提外匯價格變動準備金，前 7 月獲利已超越去年同期。

受惠於資本市場大好，兆豐金 (2886-TW) 自結 7 月稅後純益為 31.6 億元，月增 8% 以上；累計前 7 月稅後純益達到 144.42 億元，每股稅後純益 (EPS) 突破 1 元，達到 1.06 元。各子公司都表現優秀，兆豐證券 7 月稅後純益 2.27 億元，累計稅後純益達到 9.38 億元；兆豐票券處分部分債券，稅後獲利 3.31 億元，累計稅後純益 17.49 億元。

玉山金 7 月獲利唯一逆勢下滑 第一金前 7 月獲利躋升百億元

玉山金 (2884-TW) 自結 7 月稅後純益 16.9 億元，為唯一較 6 月獲利下滑的金控，累計前 7 月稅後純益為 113.7 億元，較去年同期減少 5.6%，EPS 為 0.98 元。

玉山金主要子公司玉山銀行累計前 7 月稅後純益 106.9 億元，較去年同期減少 10.4%，衰退幅度大，即使玉山證券累計稅後純益成長 74.2%，玉山創投累計稅後純益成長 136.8%，仍難以扭轉金控前 7 月仍較去年同期衰退的窘境。

玉山金控將在 8 月 18 日舉行法人說明會，預計將由新任總經理陳美滿主持，面對玉山金控新冠肺炎疫情以來，獲利受影響，預期新任總經理將會對下半年展望給出方針。

第一金 (2892-TW) 在金雞母一銀有股利收入入帳的挹注下，自結 7 月稅後純益 20.02 億元，月增 12.6%，也推升累計前 7 月稅後純益突破百億元、達 107.66 億元，僅差去年 10 多億元，年減率為 10.7%，EPS 為 0.86 元。

台新金前 7 月獲利年減一成 合庫金累計獲利近百億元

台新金 (2887-TW) 自結 7 月稅後純益 16.46 億元，累計稅後純益 87.7 億元，年減一成，每股稅後純益 (EPS) 為 0.73 元。

台新銀行 7 月稅後純益 13.14 億元，當月核心業務獲利動能持續強勁，淨利息收入及淨手續費收入均較去年同期增加，資產品質維持穩健，截至 7 月底，逾放比為 0.16%，備抵呆帳覆蓋率為 788.93%。台新證券 7 月稅後純益 2.51 億元，受惠證券市交易熱絡，經紀業務的成交量及市占率皆創新高，且營業證券評價利益增加，帶動獲利成長。

合庫金 (5880-TW) 自結 7 月稅後純益 16.47 億元，較 6 月的 15.86 億元略增，主要還是來自於利息收入的增長，累計前 7 月稅後純益已經達到 96.98 億元，雖然不及去年已經破百億元，但是也僅離百億元一步之遙，累計 EPS 達 0.72 元。

國票金 (2889-TW) 自結 7 月稅後純益 3.86 億元，累計前 7 月稅後純益 18.76 億元，較去年同期累計數增加 9.92%，每股稅後純益 0.66 元，7 月底每股淨值 13.05 元。

永豐金 (2890-TW) 自結 7 月單月稅後純益 13.95 億元，累計前 7 月稅後純益 70.60 億元，EPS 為 0.63 元。其中主要子公司永豐銀行 7 月稅後賺 9.27 億元，累計稅後獲利 57.39 億元；永豐金證券 7 月稅後純益 5.04 億元，累計稅後純益 14.46 億元。

開發金 7 月獲利創今年單月新高 華銀提存減少 + 股息入袋

開發金 (2883-TW) 自結 7 月稅後獲利 22.63 億元，累計前 7 月稅後獲利 53.00 億元，每股純益 0.36 元。開發金控發言人張立荃表示，在國際股市及資金行情帶動下，7 月份資本市場持續多頭走勢，支撐相關證券業務及金融投資評價表現，加上轉投資中國人壽獲利貢獻，金控 7 月自結稅後純益為今年單月獲利新高。

開發金子公司凱基銀行 7 月獲利動能除了利息及手續費收入等核心收益貢獻以外，加上金融市場穩定走勢，有利於整體金融資產投資表現，銀行 7 月稅後純益 3.73 億元，累計稅後獲利 21.61 億元。

凱基證券因台股 7 月延續多頭走勢，帶動經紀業務獲利明顯增長；加上債券、衍商及海外轉投資收益亦有表現，7 月稅後獲利 12.82 億元，累計稅後獲利 36.88 億元。

子公司中華開發資本 7 月稅後獲利 1.41 億元，受惠國際投資部位評價挹注，累計稅後虧損降為 13.21 億元。中國人壽 7 月稅後獲利 35.94 億元，前 7 月累計稅後獲利 115.98 億元。

華南金 (2880-TW) 因為主要子公司華南銀行提存費用減少，加上有部分股息收入入帳，自結 7 月單月終於賺回 10 億元以上、為 14.83 億元，但受疫情及子公司華南永昌證券之前的鉅額虧損影響，累計前 7 月稅後純益僅 29.56 億元，每股稅後純益僅 0.24 元，在 15 家金控中排行持續墊底。