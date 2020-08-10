旺季效應發威 聯發科7月營收266.92億元 年增近3成衝歷史次高

聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公告 7 月營收 266.92 億元，月增 5.59%，年增 29.02%，累計前 7 月營收 1551.58 億元，年增 14.95%；受惠 5G 晶片出貨暢旺，加上智慧家庭、成長型產品旺季效應發威，聯發科 7 月營收衝歷史次高，創下 3 年 10 個月新高。

據聯發科財測，以美元對台幣匯率 1 比 29.2 計算，第三季營收約 825-879 億元，季增 22-30%，年增 23-31%，以中位數 852 億元推算，聯發科 8、9 月平均約 292.5 億元，將創下單月歷史新高，單月挑戰 300 億元大關。

聯發科第三季行動運算平台、成長型產品與智慧家庭產品線將全面成長，其中，行動運算平台因 5G 中階晶片獲各大品牌廠採用，加上中國去美化效應發酵，5G 晶片出貨逐季再升溫，加上 4G 晶片市占率提升，業績成長動能強勁。

成長型產品 ASIC(客製化晶片) 也受惠遊戲機進入新的產品週期，加上年底消費性銷售旺季到來，第三季客戶積極拉貨，企業級 ASIC 在雲端 AI 專案也如期在下半年量產，挹注下半年營運。

智慧家庭產品則隨著電視在北美與歐洲市場帶動下，需求快速彈升，其他消費性電子需求也恢復，業績將同樣優於上季。

展望後市，外資看好，聯發科首款 5 奈米晶片將供給華為明年旗艦機種採用，將是聯發科首度跨入 1000 美元的產品價格帶，看好聯發科明年 5G 晶片出貨量達 1.7-1.9 億套，較今年逾倍數成長。

不過，近期市場傳出，由於華為潛在需求龐大，高通 (QCOM-US) 正積極遊說美國政府恢復出貨華為，避免市場被三星、聯發科瓜分，美國政府的政策，將影響整體晶片市場版圖變化。