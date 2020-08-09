台廠新冠疫苗本月即將啟動人體臨床 補助金可望同步到位

全球新冠肺炎疫情未見趨緩，各國政府積極投入資金扶植國內業者進行新冠疫苗開發，台灣政府也祭出補助辦法，只要在 8 月底前展開第一期臨床試驗及符合相關規定，最高可獲 5 億元補助金，預期國內疫苗業者將於本月陸續啟動收案。

據世界衛生組織 (WHO) 統計，全球共有超過百個新冠肺炎疫苗正在研發中，其中約 20 個疫苗已進入人體臨床試驗，各國政府為加速疫苗開發及保證未來疫苗用量，砸大筆補助金。

美國政府與嬌生公司 (Johnson & Johnson) 達成 10 億美元新冠疫苗採購協議，確保獲得 1 億劑實驗性新型冠狀病毒疫苗；歐盟則與製藥大廠賽諾菲商討疫苗採購案，目標 2021 年下半年供應 3 億劑；日本厚生勞動省計劃向英國製藥廠阿斯利康採購超過 1 億劑新冠疫苗。

台灣有 4 家業者正在開發新冠肺炎疫苗，包括國光生 (4142-TW)、高端疫苗 (6547-TW)、國光生子公司安特羅 (6564-TE) 及聯亞生技，目前國光生、高端及聯亞已向衛福部提出申請臨床試驗，預計本季啟動收案。

台灣政府也擬編列 135 億元經費作為國內研發獎勵金以及疫苗採購金，業者在 8 月底前展開第一期臨床試驗、12 月底前展開第二期臨床試驗，且相關規定均達標者，最高可獲新台幣 5 億元補助，預期此舉將鼓勵業者加速收案時程。

國光生今年 8 月中將啟動新冠疫苗人體臨床試驗，規劃收案人數約 60 人，從施打到數據出爐預計半年內完成，政府擬規劃補助臨床一、二期相關補助金，也將有助營運。