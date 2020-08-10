盤前財經大事搶先讀2020年08月10日

今日操盤前瞻

中國 7 月 M2 貨幣供給

日本股市休市一日

法說會：亞泥、群光、儒鴻、緯穎

除權息：艾姆勒、威強電、泰博

台積即將斷供 華為證實高階晶片 9/15 後無法生產

華為消費者業務執行長余承東上周五 (7 日) 表示，受美國制裁影響，9 月 15 日之後無法製造海思麒麟晶片，呼應台積電 (2330-TW) 董事長劉德音 7 月中旬的說法，即 9 月 14 日之後不再出貨華為。閱讀全文...

〈台股風向球〉籌碼零散且逢川普禁令添亂 考驗多頭韌性

台股過去一周續漲 164.07 點，周線連 8 紅，但未突破前周創下的史上高點 13031 點，未來一周，法人認為大盤震盪整理幅度加劇，轉跌壓力加重，原因在籌碼面、消息面略翻空。閱讀全文...

中美晶轉投資台特化今年獲利轉佳 取得歐美客戶認證中

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 轉投資半導體特殊氣體廠台特化，今年營收規模擴大、獲利能力也會較佳，並已取得新客戶認證，台灣、中國為目前前兩大市場，並取得歐美客戶認證中。閱讀全文...

Mini LED 商機下半年引爆 晶片廠搶進

隨著蘋果 (AAPL-US) 將在今年下半年推出首款搭載 Mini LED 背光技術的平板、筆電，Mini LED 顯示器正式進入主流市場，驅動晶片業者譜瑞 - KY(4966-TW)、聯詠 (3034-TW) 與聚積 (3527-TW) 都看好新技術發展，全面搶先布局。閱讀全文...

一文看懂：美國兩黨「新紓困案」談崩分歧點

上週五 (7 日) 白宮政府與在野黨民主黨針對新一輪的財政紓困案再次協商破裂，美國總統川普 (Donald Trump) 也隨後表示，若持續無法與民主黨達成協議，那麼川普就將簽署行政命令紓困，包括提供失業補貼、薪資所得稅停徵等。閱讀全文...