〈亞洲生技大會〉國光生三大動能推升 全年轉盈提前至今年達陣

國光生 (4142-TW) 原本預期明年營運轉盈，不過受惠去年百萬劑公費疫苗延到今年初才交貨，加上下半年政府可望提撥新冠肺炎相關補助金，以及四價流感疫苗進入出貨旺季，全年轉盈目標可望提前在今年達陣。

國光生由於產能吃緊，已建置第 2 條充填產線，預計明年第 3 季投產，年產能將從目前 1800 萬劑，擴增至 1 億劑，原本規劃預期，在擴產效應帶動下，明年全年營運轉盈。

不過，國光生去年生產 410 萬劑四價流感疫苗，受政策影響，其中約百萬劑遞延至今年初才出貨，今年可認列營收 6 億元。

此外，今年四價流感公費疫苗將於 10 月開跑，預計出貨量近 380 萬劑，可望在今年底前全數出貨完畢，法人估，四價公費流感疫苗單價約 240 元，以國光生今年公費訂單量來看，約可挹注國光生超過 9 億元的營收。

至於新冠肺炎疫情，國光生表示，今年 8 月中將啟動人體臨床試驗，規劃收案人數約 60 人，從施打到數據出爐預計半年內完成，政府擬規劃補助臨床一、二期相關補助金，也將有助營運。

國光生去年營收 13 億元，不過營運規模未有效放大，導致稅後虧損 2.8 億元，每股虧損 0.9 元；今年第一季營收 3.67 億元，毛利率已轉正達 20.44%，營益率則收斂到 - 5.3%，稅後虧損 0.17 億元，每股虧損 0.05 元，上半年營收則已達 4.3 億元，年增 159.88%，在營運規模放大下，全年轉盈可期