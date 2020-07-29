〈國光生法說〉新冠疫苗拚提前10月啟動二期臨床 明年Q1量產

國光生 (4142-TW) 今 (29) 日召開法說會，董事長詹啟賢表示，新冠肺炎疫情按照原定計畫 8 月中旬啟動人體臨床一期試驗，由於適用緊急授權，一、二期臨床可部分重疊，力拚二期臨床試驗提前至 10 月開始，若一切順利，最快明年農曆年前就開始量產。

詹啟賢指出，國光生選擇次單位疫苗技術平台當成新冠疫苗開發基礎，前置臨床作業幾乎準備就緒，包括藥品化學、製造與管制 (CMC) 資料、倉鼠新冠病毒攻毒試驗、大鼠安全性試驗、新冠病毒變異株交叉保護力試驗等。

國光生規劃，一期人體臨床試驗將收案 60-70 人，二期臨床將收案 3000 人，詹啟賢補充，雖然政府為加速新冠疫苗開發，二期收案人數可降至 1300-1500 人，不過收案人數多、資料較完整，有助布局國際市場；至於臨床三期，初步規劃是多國多中心的臨床試驗，正與許多國外政府接洽當中。

詹啟賢表示，儘管政府提出補助金扶植國內生技業者，但補助金僅提供開發一、二期臨床試驗，不過公司從今年初新冠疫情爆發後，就規劃投入 7-8 億元開發疫苗，因此一定會完成三期臨床，並於明年量產。

據外媒報導，全球疫苗免疫聯盟擬將新冠病毒疫苗價格上限訂為每劑 40 美元，並針對國家貧富狀況做分段報價，對此，詹啟賢認為，許多藥廠投入新冠疫苗開發，且使用的技術平台不同，未來定價上可能有所不同，但若定價落在每劑 40-50 美元，金額過高。