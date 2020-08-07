去年基期高 國光生7月營收190萬元 年減逾9成 寫近4年低點

國內疫苗大廠國光生 (4142-TW) 今 (7) 日公布 7 月營收，由於去年提前生產國內四價流感疫苗，墊高營收基期，單月營收 190 萬元，月減 96.33%、年減 91.53%，寫近 4 年來低點；前 7 月營收 4.32 億元，年增 129.9%。

國光生日前上半年受惠去年疫苗出貨遞延至今年初，加上今年陸續供應賽諾菲集團旗下 Protein Sciences 疫苗，第 2 季稅後虧損 1.55 億元，虧損較上季增加、但較去年同期收斂，每股虧損 0.35 元；上半年稅後虧損 1.72 億元，較去年同期大幅收斂，每股虧損 0.4 元。

展望今年，國光生表示，去年百萬劑公費疫苗延到今年初才交貨，加上下半年政府可望提撥新冠肺炎相關補助金，以及四價流感疫苗進入出貨旺季，全年轉盈目標可望提前在今年達陣。

其中，即將進入四價流感疫苗出貨旺季，法人估，國光生今年約供應國內近 380 萬劑公費流感疫苗，可望在今年底前全數出貨完畢，若每劑單價約 240 元，以國光生今年公費訂單量來看，約可挹注國光生超過 9 億元的營收。

新冠疫苗開發方面，國光生日前提到，將按照原定計畫 8 月中旬啟動人體臨床一期試驗，由於適用緊急授權，一、二期臨床可部分重疊，力拚二期臨床試驗提前至 10 月開始，若一切順利，最快明年農曆年前就開始量產。