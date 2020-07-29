〈國光生法說〉布局海外市場有成+產能提升 營運可望逐年成長

國光生 (4142-TW) 今 (29) 日召開法說會，展望後市，董事長詹啟賢指出，今、明年共有 5 大營運動能，包括新冠疫苗開發量產、中國四價流感疫苗將拿藥證、取得腸病毒疫苗台灣藥證、賽諾菲訂單增加及產能提升，法人估，今年全年有機會虧轉盈，營收、獲利更可望逐年成長。

國光生過去與法國賽諾菲集團的 Protein Sciences 公司展開生產合作，將重組蛋白四價流感疫苗正式商品化並在美國上市，其中疫苗由國光生代工生產，法務長潘飛提到，過去疫苗銷售市場聚焦在美國，今年則新增歐洲市場，明年初將開始供貨至南半球，不過南半球疫苗出貨量雙方還在談論中。

中國四價流感疫苗方面，總經理留忠正表示，將於 8 月遞件申請新藥查驗登記 (NDA)，預計會走快速審查制度，最快今年底前取得藥證、明年上市銷售，將與當地經代理商合作鋪貨。

腸病毒 71 型疫苗是與國光生子公司安特羅 (6564-TE) 共同合作，國光生負責研發及生產製造，安特羅執行臨床試驗、藥證申請及銷售，詹啟賢表示，腸病毒 71 型疫苗預計今年底取證、明年上市銷售，將先搶攻自費市場。

產能部分，潘飛表示，因應明年將上市的腸病毒疫苗及未來及其他產品，細胞培養廠的年產能將提升至 500-800 萬劑，預計 2021 年下半年投產；第二條無菌充填線將於 2021 年 2 月投產，總年產能擴增至 1 億劑、成長 3 倍；破傷風疫苗原液廠及專業倉儲，分別將於 2023 年 7 月及 2022 年 5 月開始啟用。