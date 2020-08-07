〈美股早盤〉非農就業增幅放緩+美中緊急局勢升溫 道瓊早盤跌逾120點

週四 (6 日) 美國勞工部公布 7 月非農就業報告優於預期，然而增幅較前月大幅萎縮，顯示就業增長正急遽放緩，加上美國總統川普週四下令，45 天後將禁止美國企業及人民與 TikTok、微信，以及兩者母公司進行交易，美中衝突再升級，兩大利空帶動美股早盤走低，道瓊開盤下跌逾 120 點。

截至台北時間週五 (7 日)21 時許：

道瓊指數下跌 120.78 點或 -0.44%，暫報 27266.20 點

那斯達克下跌 23.75 點或 -0.21%，暫報 11084.32 點

標普 500 下跌 8.03 點或 -0.24%，暫報 3341.13 點

費半上漲 0.20 點或 0.01%，暫報 2205.14 點

台積電 ADR 下跌 0.37% 至每股 80.22 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.533%

紐約輕原油下跌 1.10% 至每桶 41.49 美元

布蘭特原油下跌 1.09% 至每桶 44.60 美元

黃金下跌 0.25% 至每盎司 2064.30 美元

美元指數上漲 0.56% 至 92.285 點

道瓊早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Uber(UBER-US) 早盤下跌 3.63%，至 33.45 美元。

基於 GAAP 財報關鍵數據：

每股虧損報 1.02 美元，高於 Refinitiv 預期的虧損 86 美分

營收報 22.4 億美元，年減 29%，優於 Refinitiv 預期的 21.8 億美元，按固定匯率計算年減 27%

總預定額 (Gross Bookings) 報 102.24 億美元，年減 35%，按固定匯率計算年減 32%

Rides 淨預定額 30.5 億美元，遜於 StreetAccount 預期的 34.7 億美元，年減 73%

Uber Eats 淨預定額報 69.6 億美元，優於 StreetAccount 預期的 65.7 億美元，年增 113%

調整後 EBITDA 報虧損 8.37 億美元

淨虧損報 18 億美元

高盛 (GS-US) 早盤下跌 0.23%，至 203.78 美元。

高盛週五 (7 日) 於申報文件表示，為因應馬來西亞 1MDB 的和解協議，該公司大幅增加第 2 季法律撥備，使淨撥備增加至 29.6 億美元，抵銷了交易及承銷業務帶來的獲利增長。根據原先財報，高盛第 2 季營收報 133 億美元，淨利則報 24.2 億美元。

高盛及馬來西亞政府上月底達成協議，協議內容包含高盛需支付 25 億美元和解金，並保證至少歸還價值 14 億美元的 1MDB 相關資產，換取馬國政府撤銷所有對高盛的刑事訴訟和監管程序。

騰訊音樂 (TME-US) 早盤下跌 2.53%，至 16.15 美元。

美國總統川普週四 (6 日) 晚間簽署行政命令，禁止美國企業和人民與 TikTok，以及騰訊 (Tencent) 旗下微信 (Wework) 展開任何業務往來，命令將於 45 天後生效。消息傳出後，騰訊音樂、Blibli(BILI-US) 等中概股相繼走跌。

每日關鍵經濟數據：

美國 7 月非農就業增加 176.3 萬人，預期增加 151 萬人，前值增加 480 萬人

美國 7 月失業率 10.2%，預期 10.5%，前值 11.1%

美國 7 月平均每小時薪資年增 4.8%，預期 4.2%，前值 5.0%

美國 7 月平均每小時薪資月增 0.2%，預期 -0.5%，前值 -1.2%

美國 7 月平均每週工時 34.5 小時，預期 34.4 小時，前值 34.5 小時

美國 7 月勞動參與率 61.4%，前值 61.5%

(圖：Zerohedge)

即將於台灣時間 22:00 公布美國 6 月批發庫存月增率，前值為 - 2.0%

華爾街分析：

BMO 財富管理公司首席投資策略師 Yung-Yu Ma 表示：「市場對於這份就業報告感到焦慮，但結果顯示就業復甦並未停止，這項消息相當可喜。不過，上月數據仍出現後退跡象，因此我們不能肯定情況已好轉，前方絕對還充滿挑戰。」