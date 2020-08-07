夯劇《我的婆婆》非典型主角，帶收視創新高 20年綠葉熬成國民婆婆！　鍾欣凌與喜劇人生的和解

文●鄭郁萌

鍾欣凌曾為外型圓潤而自卑，認為沒人想看自己演戲。如今她 2 度獲得金鐘獎女主角獎肯定，背後是從不放棄的努力。(攝影者．郭涵羚)

演員鍾欣凌的記憶裡，總是從舞台側邊看到的風景。「每次公演第一天大家都很緊張、腸胃不好噗噗噗噗的，側台全是放屁味。」她說：「可是從側台望過去，舞台中央的主角像在光裡沐浴，好美、好亮。」

她首場公演演恐龍 沒台詞還自嘲：還好我胖

站慣了側台的人，如今站到聚光燈正中央了。她主演的《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視率屢創新高、影音平台觀看次數突破千萬，但是她下意識用手拍拍胖胖的雙腿，有點不好意思的坦承：「我知道我要演婆婆，但是拿到劇本前，我不知道主劇情是繞著她轉耶。」

在 47 歲演 63 歲對她來說完全不是問題。因為體型圓潤，20 歲她就開始演房東太太、保母，總是邊邊角角的角色。人生第一場售票公演，她演一隻恐龍，臉塗成綠色、裹著布偶裝，「吼吼吼」在台上又叫又跳，她自嘲：「還好我胖，演恐龍不用塞很多棉花。」

自嘲，是這個胖女孩最擅長的本事，因為她知道先笑自己，之後別人再笑她，彷彿也就不那麼傷了。就像當初出道時人家說她名字不好記，要她取個藝名，她乾脆叫自己「粉紅豬」。「在路上遇到一個阿伯對我說『妳是那隻豬吼？』身旁朋友很生氣，我卻很高興，說對對對。他記得我耶！這比什麼都重要。」

她是爸爸的公主 卻因被孤立開始「逗人笑」

解嘲並非天生，背後是個公主跌落水溝底的故事。她有兩個哥哥，她是父親盼了很久的女孩，小時候吻父親一下，可以得到 5 塊錢，她不過只是在紙畫上黑白鍵假裝彈琴，隔天父親就買了很貴的鋼琴回家。

寵愛萬千的公主到了群體裡，才發現世界根本不是繞著自己轉。因為胖，被孤立、被嘲弄是常有的事，在學校她最怕分組，因為她總是落單。從驕縱到自卑，公主不只跌落凡間，是跌到臭泥水溝底，為了從溝底爬起來，她得花更大力氣。

「我很怕別人不喜歡我，所以很會照顧人，別人賦予胖子的角色是插科打諢，我就逗大家笑。」搞清楚自己的位置，國中開始她漸漸變得受歡迎，雖然那歡迎多少有點心酸：「異性和我做朋友，是為了傳情書；認我當乾妹妹，是想追我朋友。」

長大了到北藝大戲劇系讀書，學姊有張鳳書、同學有范瑞君，到處都是美麗纖細又會演戲的女孩：「我又胖又醜，誰要看我演戲？我也想過當導演，但我口才不好；當編劇，我文筆不好；做燈光？怕電；做舞台？怕搬！怎麼辦呢？」

她演士兵要寫自傳⋯⋯李國修渡她走過憂鬱路

剛畢業時她沒戲演，到電視台當執行製作，每天早上 9 點工作到隔天凌晨 5 點，回家洗個澡，早上 9 點又回公司，她說當時「累得像條狗」。她愛演戲，可是沒有戲演；她學幕後，可是總被罵到滿頭包。覺得這世上好像沒有自己的位置了，她曾經哭著哭著，憂鬱到想從 9 樓跳下去。

她很悲觀，因為太害怕不被選擇，所以乾脆退後兩步。似乎退出人生競賽場，就可以求得平安，卻遇上了從來不放棄的老師李國修。

在屏風表演班的第一齣戲《莎姆雷特》，萬芳演王后、鍾欣凌只是演一個沒有台詞的士兵，李國修一樣要求她寫角色自傳，退了她十幾次稿，大聲吼她：「不要一直給我士兵的故事，我要動機！」她發狠了：「士兵盯著舞台上的王后，想要有一天能當王后！」他終於滿意了，說：「很好，這就是妳的動機。」

是李國修教了她表演的厚度。一場坐在家裡沙發上聽到電鈴去開門的戲，卻有千百種演法，可能起身撞到桌角、花瓶掉下來要去接；可能旁邊有小狗叫，得去安撫；可能是仇家，所以得保持安靜用背貼壁前進……，因為覺得自己不夠美、不夠會演，她始終多想好幾步。

「喜劇必須要很精準，哪個點是笑點，不能拖泥帶水。」每次演出前她至少設想過五種演法。能在最不起眼的角落發光，是因為聚光燈沒有照到的時候，她比誰都更不放過自己。

因為把自己拉得太緊，曾經回到家累到什麼話也不想講，有天父親在客廳，她沒打招呼就進房，父親大怒：「是在臭屁什麼啊！」她驚覺這樣不行，不能把情緒帶給最親近的人，才開始一點點學著放鬆。

但她不知道其實自己一直在發光。羅北安是她北藝大的老師，說起對鍾欣凌最早的印象是「戲裡那隻恐龍」：「我早就忘記那齣戲叫什麼、主角是誰，我只記得沒有台詞的那隻恐龍，好可愛啊。她就是很努力、很有把配角演成主角的魔力。」

她發出的光芒如此耀眼，曾讓同戲演員不敢直視。綠光劇團的《結婚？結昏！──辦桌》裡她演女主角的妹妹，一場跟姊姊訴衷腸的戲，沒有幾句台詞，卻讓下一場要演出的柯一正不敢看，因為每次看每次必哭，哭了就演不好下一場戲，他只好躲得遠遠的，等到該上場了才匆匆跑進舞台。

她跟過去的自己和解 當媽學放鬆「可演好喜劇」

「從前我太想要讓所有人喜歡我，直到前幾年有個朋友跟我說：『討好別人不是你的責任，讓別人笑也不是你的責任』。」她像被這句話打到一樣，內心拉扯了很久，直到最後發現自己真心喜歡逗人笑，沒有委曲求全、終於心甘情願，總算跟自己和解。

經紀公司負責人尹慧文說，鍾欣凌是她帶過最愛照顧人的藝人：「知道朋友在隔壁棚，她就大包小包帶了食物去探班，但是她自己這棚還有戲要演耶。」採訪當天也是，非要請記者、工作人員喝飲料，還甜甜的全攬下：「胖子怕熱嘛，我好渴，請你們喝我才有藉口喝，讓我請啦！」

飲料到了，她先確認所有人手上都有一杯，才放心拿了自己的份，杯緣水珠凝結滑落，她小心拿起來，擦掉一圈水漬。

鍾欣凌從小潔癖得近乎偏執，隨身大包包裡有好幾個小包包，每天第一件事是把小包包們放進去、每天最後一件事是把它們拿出來整理好。在未必有人看到的地方，她的小宇宙豐滿整齊而清潔，正如她面對演出。

她與京劇演員陳清河育有 8 歲、4 歲的女兒兔寶及二寶，結婚前她曾跟羅北安的妻子趙惇儀哭訴：「我怕亂，以後⋯⋯以後有人弄亂我的抱枕怎麼辦？」趙惇儀啼笑皆非：「妳撿起來排整齊就好啦！」

成為媽媽之後，她比較懂得放過自己，孩子教會她這世界從來不是井然有序。林美秀說她「進步世界超級無敵多」，從前朋友到鍾欣凌家食物若是掉屑，她會一面狂喊「沒關係」，一面恨不得伸手從桌底下接，現在可以等一下再找抹布來擦。

「我現在比較學會放鬆，放鬆一點才可以演好喜劇。」她說：「太用力的喜劇，觀眾會感覺到壓力。」生活是修行，領悟之後，她的演出彷彿也更飽滿了。

「我是諧星，我會演戲。」鍾欣凌靠著《雨後驕陽》、《貓的孩子》的兩個媽媽角色，拿了兩座金鐘獎最佳女主角獎，上台時她總說這句話。台灣戲劇從瓊瑤劇到偶像劇，永遠都是高富帥跟白瘦美的故事，但現在職人劇、類型劇百花齊放，再怎麼不起眼的角色，都能有自己的情節。

哭有時、笑有時，冷板凳有時、聚光燈有時，對現在的她而言，無所謂配角或主角，她已經找到比較舒適的位置，笑咪咪伸直胖胖的腿，坐了下來。她不再是那個站在角落，死命想成為王后的士兵，她只是她自己。

或許正如卓別林說的：「人生近看是悲劇，遠看是喜劇。」20 多年前，總是站在舞台側邊羨慕著的那個女孩，終於迎來最好的時光。

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來源：《商業周刊》 1708 期

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